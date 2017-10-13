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14:01 (мск), источник: Р-Спорт

Депутат пригласил Украину и США на ЧМ-2018 г в Россию в качестве болельщиков

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил сожаление тем, что сборные Украины и США не прошли квалификацию чемпионата мира по футболу в 2018 году, и пригласил их приехать в РФ в качестве болельщиков.

Источник: Reuters

«По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола», — заявил Дегтярев, выступая на пленарном заседании нижней палаты в пятницу.

Депутат пригласил представителей США и Украины приехать чемпионат в качестве болельщиков.

Сборная Украины с 17 очками заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Американцы в заключительном матче отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ уступили команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и не вышли на мундиаль впервые с 1986 года.

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