Депутат пригласил Украину и США на ЧМ-2018 г в Россию в качестве болельщиков

«По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола», — заявил Дегтярев, выступая на пленарном заседании нижней палаты в пятницу.

Сборная Украины с 17 очками заняла третье место в отборочной группе в европейской зоне и не смогла завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Американцы в заключительном матче отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ уступили команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 и не вышли на мундиаль впервые с 1986 года.