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12:40 (мск), источник: ТАСС

Пятерых эквадорских футболистов выгнали из сборной за побег из отеля перед игрой отбора ЧМ

ТАСС, 13 октября. Эквадорская федерация футбола дисквалифицировала пятерых игроков национальной команды за недисциплинированное поведение в преддверии матча против сборной Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ночь на среду сборная Эквадора на своем поле со счетом 1:3 уступила команде Аргентины в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. К последнему туру эквадорцы потеряли шансы на выход в финальную стадию турнира. Аргентинцам для выхода в финальный раунд ЧМ-2018 была необходима только победа.

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Совет директоров федерации после встречи с главным тренером сборной Эквадоры Хорхе Селико приняла решение отстранить на неопределенный срок пятерых футболистов от любой деятельности, связанной с национальной командой. Имена футболистов не называются.

Как ранее сообщало испанское издание Marca, игроки сборной Эквадора Эннер Валенсия, Джефферсон Орехуэла, Роберт Арболеда, Габриэль Кортес и Жоао Плата самовольно покинули отель в преддверии матча с аргентинцами.

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