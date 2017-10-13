Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорее

Источник: РИА "Новости"

Новый виток разговоров относительно необходимости внедрения системы видеопомощи на матчах на постоянной основе случился после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Коста-Рики и Панамы (1:2). В начале второго тайма при счете 1:0 в пользу костариканцев команда Панамы провела атаку, после чего мяч попал в штангу и не пересек линию ворот. Арбитр ошибочно зафиксировал взятие ворот, этот гол позволил панамцам занять третье место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.

«Рефери — тоже человек, как и мы все, он тоже может совершать ошибки, — сказал Инфантино, комментируя эпизод с голом сборной Панамы. — Все, кроме арбитра, могут видеть игровые моменты с более удобных ракурсов, а судья даже не имеет возможности посмотреть видеоповтор, так как это запрещено. Я считаю, что мы должны принять решение о введении видеопомощи арбитрам как можно скорее».