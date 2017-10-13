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12:39 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорее

ТАСС, 13 октября. Система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена как можно скорее. Такое мнение выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит портал NTV Spor.

Источник: РИА "Новости"

Новый виток разговоров относительно необходимости внедрения системы видеопомощи на матчах на постоянной основе случился после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Коста-Рики и Панамы (1:2). В начале второго тайма при счете 1:0 в пользу костариканцев команда Панамы провела атаку, после чего мяч попал в штангу и не пересек линию ворот. Арбитр ошибочно зафиксировал взятие ворот, этот гол позволил панамцам занять третье место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.

«Рефери — тоже человек, как и мы все, он тоже может совершать ошибки, — сказал Инфантино, комментируя эпизод с голом сборной Панамы. — Все, кроме арбитра, могут видеть игровые моменты с более удобных ракурсов, а судья даже не имеет возможности посмотреть видеоповтор, так как это запрещено. Я считаю, что мы должны принять решение о введении видеопомощи арбитрам как можно скорее».

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года в России еще находится в стадии рассмотрения.

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