СМИ: Федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу — Колумбия

Встреча между национальными командами Перу и Колумбии прошла 11 октября в Лиме и завершилась со счетом 1:1. На 76-й минуте перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро сравнял счет в матче. На тот момент в параллельных встречах бразильцы со счетом 2:0 выигрывали у чилийцев, а сборная Парагвая, которая в случае победы могла опередить перуанцев, пропустила гол в матче с командой Венесуэлы (0:1). Стало ясно, что в случае, если игра завершится вничью, то колумбийцы выйдут на чемпионат мира напрямую, а перуанцы получать право сыграть в стыковых матчах с новозеландцами за выход на ЧМ-2018.