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12:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Федерация футбола Чили подаст жалобу на исход матча отбора ЧМ-2018 Перу — Колумбия

ТАСС, 13 октября. Национальная футбольная ассоциация Чили (ANFP) подаст апелляцию на результат матча между сборными Перу и Колумбии, который проходил в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, из-за сговора футболистов. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Источник: РИА "Новости"

Встреча между национальными командами Перу и Колумбии прошла 11 октября в Лиме и завершилась со счетом 1:1. На 76-й минуте перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро сравнял счет в матче. На тот момент в параллельных встречах бразильцы со счетом 2:0 выигрывали у чилийцев, а сборная Парагвая, которая в случае победы могла опередить перуанцев, пропустила гол в матче с командой Венесуэлы (0:1). Стало ясно, что в случае, если игра завершится вничью, то колумбийцы выйдут на чемпионат мира напрямую, а перуанцы получать право сыграть в стыковых матчах с новозеландцами за выход на ЧМ-2018.

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После матча колумбийский нападающий Радамель Фалькао и полузащитник сборной Перу Ренато Тапия признали, что договорились о ничьей во время матча. ANFP планирует воспользоваться регламентом Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому такие действия попадают под нарушения пункта 6.3.2 о «незаконном влиянии на ход или результаты матчей».

Колумбийцы набрали 27 очков и заняли четвертое место в таблице, которое позволило им напрямую квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2018. Перуанцы набрали 26 очков и опередили по разнице забитых и пропущенных мячей чилийцев, заняв пятое место, которое дает право сыграть в стыковых матчах против команды Новой Зеландии (6 и 14 ноября).

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