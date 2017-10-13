Сборная Испании интересуется базой ФК «Краснодар» для размещения на ЧМ-2018
Сборная Испании проявляет интерес к базе ФК «Краснодар», которая может стать местом проживания и тренировок команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Сборная Испании проявляет интерес к базе ФК «Краснодар», которая может стать местом проживания и тренировок команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Испания интересуется тренировочной базой «Краснодара», передает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве,
Планировалось, что на Кубани будет девять тренировочных площадок — две в Геленджике, две в Анапе, одна в Краснодаре и четыре в Сочи, но в августе было объявлено о том, что Академия ФК «Краснодар» станет второй тренировочной базой ЧМ-2018 в краевом центре.
Напомним, 11 октября определился окончательный состав первой корзины на чемпионат мира, в которую кроме сборной России попали еще семь стран. Участие в финальной стадии ЧМ-2018 обеспечили себе 23 команды. Сборная Испании заняла первое место в отборочной группе G и попала во вторую корзину.
Накануне стало известно, что сборная Исландии по футболу будет базироваться в Геленджике в интерьерах, которые «пышностью не уступают Валгалле». В июле представители сборных Германии и Англии заявили о желании базироваться в Сочи.