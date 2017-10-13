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11:08 (мск), источник: ЮГА.ру

Сборная Испании интересуется базой ФК «Краснодар» для размещения на ЧМ-2018

Сборная Испании проявляет интерес к базе ФК «Краснодар», которая может стать местом проживания и тренировок команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Источник: ЮГА.ру

Испания интересуется тренировочной базой «Краснодара», передает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Учебно-тренировочная база «Четук» находится в 10 км от Краснодара, ее строительство завершилось в 2009 году. На базе расположено пять полноразмерных полей с естественным газоном, одно поле уменьшенного размера и одно полноразмерное поле с синтетическим газоном.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Планировалось, что на Кубани будет девять тренировочных площадок — две в Геленджике, две в Анапе, одна в Краснодаре и четыре в Сочи, но в августе было объявлено о том, что Академия ФК «Краснодар» станет второй тренировочной базой ЧМ-2018 в краевом центре.

Напомним, 11 октября определился окончательный состав первой корзины на чемпионат мира, в которую кроме сборной России попали еще семь стран. Участие в финальной стадии ЧМ-2018 обеспечили себе 23 команды. Сборная Испании заняла первое место в отборочной группе G и попала во вторую корзину.

Накануне стало известно, что сборная Исландии по футболу будет базироваться в Геленджике в интерьерах, которые «пышностью не уступают Валгалле». В июле представители сборных Германии и Англии заявили о желании базироваться в Сочи.

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