История, после которой будет тяжело не заплакать.
Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил надежду, что предстоящий ЧМ-2018 не будет омрачен проявлениями расизма.
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил надежду, что предстоящий ЧМ-2018 не будет омрачен проявлениями расизма.
«Мы должны видеть изменения, потому что люди говорят о проблеме, но ситуация не меняется. Если на ЧМ-2018 будут проявления расизма, это станет большой проблемой. Возможно, всем сложно
Хочу сказать ФИФА и российскому правительству, что если я понадоблюсь, то готов помочь. Я не хочу ограничиваться разговорами. Я хочу видеть реальные действия. Эти вещи очень важны для будущего футбола», — цитирует Туре BBC.