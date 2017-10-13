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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре выразил надежду, что предстоящий ЧМ-2018 не будет омрачен проявлениями расизма.

«Мы должны видеть изменения, потому что люди говорят о проблеме, но ситуация не меняется. Если на ЧМ-2018 будут проявления расизма, это станет большой проблемой. Возможно, всем сложно что-то говорить о России. Но я надеюсь, что Россия всех удивит и сделает что-то хорошее.

Хочу сказать ФИФА и российскому правительству, что если я понадоблюсь, то готов помочь. Я не хочу ограничиваться разговорами. Я хочу видеть реальные действия. Эти вещи очень важны для будущего футбола», — цитирует Туре BBC.

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