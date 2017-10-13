Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ

«Мы должны видеть изменения, потому что люди говорят о проблеме, но ситуация не меняется. Если на ЧМ-2018 будут проявления расизма, это станет большой проблемой. Возможно, всем сложно что-то говорить о России. Но я надеюсь, что Россия всех удивит и сделает что-то хорошее.



Хочу сказать ФИФА и российскому правительству, что если я понадоблюсь, то готов помочь. Я не хочу ограничиваться разговорами. Я хочу видеть реальные действия. Эти вещи очень важны для будущего футбола», — цитирует Туре BBC.