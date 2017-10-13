Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию

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РОССИЯ-2018: ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

В ближайшие семь месяцев, считая от финального свистка предстоящей во вторник игры с Ираном до открытия «тренинг-кемпа» непосредственно перед чемпионатом мира, сборная России будет созвана всего лишь дважды: в первой половине ноября и на исходе марта. Поэтому каждый контрольный матч теперь на особом учете, ведь их тоже осталось немного. А значит, сквозь них уже должны проступать контуры, прообраз команды, которая выступит следующим летом на стадионах Москвы, Петербурга, Самары, а еще, может быть, Сочи и, надеемся, Казани или Нижнего Новгорода.

Если опираться на последние встречи, проводя к ним соединительные линии от Кубка конфедераций и сентябрьского спарринга с «Динамо», то можно утверждать, что вчерне состав на ЧМ уже намечен и костяк его определен. В оставшееся время, очевидно, только травмы могут отлучить от основы Джикию и Кудряшова, Кузяева и Самедова, Кокорина и Смолова. Да и Ерохин, Васин, братья Миранчуки, травмированные Головин и Дзагоев, Фернандес с Раушем, возможно, и опытный Жирков, и Полоз, и Заболотный — тоже основная обойма. То есть, в целом сборная практически собрана. Почти на флажке — в последнюю осень перед чемпионатом, но по-другому и быть не могло, если вспомнить начальные, «разброд-шатательные», условия ее формирования.

Цель этих заметок, впрочем, — не обсуждение действий тренерского штаба и его вырисовывающегося выбора, а мимолетное сравнение с такими же, как Россия, хозяевами предыдущих крупных турниров. Позволяющее выяснить, запоздал Черчесов с созданием команды или, как знать, поспешил?

ФРАНЦИЯ-2016: ЧЕМПИОНАТ МИРА КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ

Нам, разумеется, остается лишь мечтать об изобилии роскошных игроков, какие есть в распоряжении главных тренеров сборных Франции и Бразилии. Достаточно сказать, что «трехцветные» по дороге на домашний Euro-2016 вытряхнули из основы ведущего форварда «Реала» Карима Бензема, и это не помешало им выйти в финал и забить больше всех на турнире. Бразильцы же в 2014-м, почти полностью обновив команду, доигравшуюся на ЧМ-2010 «всего лишь» до четвертьфинала, уверенно добрались до медалей, а что с ней случилось дальше, нас в этом разрезе не интересует.

Французы с составом на чемпионат Европы определились сильно загодя. По сути, еще до чемпионата мира, начиная с которого тем только и занимались, что наигрывали и усовершенствовали его. Россия даже во времена «золотых поколений» не могла похвастать подобной стабильностью и, само собой, не имела столько звездных исполнителей во всех линиях. Сберечь и улучшить успешную команду не удалось даже Хиддинку в 2009-м, а сменивший его Адвокат лишь исчерпал до дна ее почти иссякший потенциал.

БРАЗИЛИЯ-2014: СКОЛАРИ ХВАТИЛО ОДНОГО СБОРА

Бразилия скомпоновала состав на ЧМ-2014 чуть больше, чем за год до стартовой игры, а обкатала его на Кубке конфедераций. Дело отнюдь не в затянувшихся поисках или экспериментах, просто до зимы 2013-го бразильскую сборную возглавлял Мано Менезес, а затем ее передоверили Луизу Сколари, и тот хорошенько перетряхнул ряды, практически сразу определив не только круг кандидатов в команду — ее базовый, основательный вид. Мы с вами были свидетелями этого события: именно против нашей сборной, а тремя днями ранее — против итальянцев, Бразилия впервые сыграла тем составом, который выступал затем и на чемпионате мира. Сколари его с тех пор не менял, только пробовал на некоторых позициях резервистов, а на КК испытал в боевой обстановке. К слову, перечень спарринг-партнеров в последний год перед ЧМ наверняка удивит всех уверенных в том, что сборная России в товарищеских матчах занимается ерундой, встречаясь с середняками. Вот он: Швейцария, Австралия, Португалия, Корея, Замбия, Гондурас, Чили, Южная Африка, Панама, Сербия.

Можно также добавить, что с предыдущего мирового чемпионата в бразильской команде сохранились лишь вратарь, оба правых защитника и выходивший тогда на замены Рамирес.

ГЕРМАНИЯ-2006: СТАБИЛЬНА, КАК ВСЕГДА

Опыт сборных Украины и Польши в канун Euro-2012, Австрии и Швейцарии четырьмя годами ранее, южноафриканцев при подготовке к ЧМ-2010, пожалуй, оставим в стороне, поскольку успехов ни одна из них не добилась. Следующая по списку команда, Германия, тоже нам, прямо скажем, не чета. За 2 года до того как принять чемпионат мира, она провалила Euro, не сумев одолеть там даже латышей. И, несмотря на то, что ранее Руди Феллер вывел Бундестим в финал ЧМ-2002, ему не простили позора и заменили на Юргена Клинсмана.

Через год на Кубке конфедераций тот представил новую команду, в которой, впрочем, были сплошь и рядом знакомые имена. Переделке подверглась лишь оборона, да впереди возник молодой Подольски. В том же виде, добавив в нападение Клозе, а в защиту Метцельдера и отвергнув пробовавшихся здесь Янсена, Овомойелу, Синкевича, сборная Германии выступила и на ЧМ-2006. То есть, ее состав более чем наполовину определил еще Феллер, просто не успел или не смог поставить игру. Но потенциал сборной даже на немецком «безрыбье» той поры, как показало время, был гигантским.

ПОРТУГАЛИЯ-2004: НАЙДИТЕ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ

И все-таки мы не одиноки в привычном усердии браться за дело в последний момент. Точно так же, наскоро создав команду с нуля, подходили к домашнему Euro-2004 португальцы. В отличие от бразильцев образца 2014 года, эту сборную Луиз Сколари вынашивал, выстраивал по кирпичику, и в нужном виде она сложилась лишь в октябре 2003-го к контрольному матчу с Албанией, выигранному со счетом 5:3 — тоже в некотором роде параллель. Уже на подходе к чемпионату Европы в нее влились еще два игрока — и в итоге она, после фиаско на ЧМ-2002 с поражениями от корейцев и американцев, пробилась в финал.