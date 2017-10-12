Сборная России уступила Франции в плей-офф ЧМ среди любителей

Основное (два тайма по 25 минут) и дополнительное (два тайма по пять минут) время матча завершились безголевой ничьей.



При этом подопечные Дмитрия Смирнова на протяжении всей игры владели инициативой, в то время как французы отвечали опасными контратаками, в которых партнёров выручал голкипер Денис Коршиков.



Сборная России, выигравшая минувшим летом чемпионат Европы по футболу 6×6 в Чехии, создала много моментов, но не смогла их реализовать, а на последней минуте основного времени удар Александра Куксова приняла на себя штанга французских ворот.



В послематчевой серии пенальти, состоявшей из трёх ударов с каждой стороны, французы не промахивались, а у России после гола Евгения Вашурина Эрик Корчагин не смог переиграть вратаря трёхцветных.



Перед третьим ударом россияне заменили Коршикова на Марка Рютина, но и второй вратарь сборной не смог отбить удар, и Франция вышла в четвертьфинал, где 13 октября сыграет с Сенегалом, по пенальти одолевшим шестикратных чемпионов Европы — румынов.