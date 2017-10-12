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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Договорняк, который выведет Чили на ЧМ? Чем обернётся матч Колумбия — Перу

Игроки косвенно подтверждают факт сговора. Будет ли реакция от ФИФА?

Источник: Reuters

В чём дело

Внимание к этой истории привлёк известный итальянский журналист Танкреди Палмери, после матча сборных Колумбии и Перу разместивший у себя в «твиттере» интересное видео.

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Лидер колумбийцев Радамель Фалькао, заговорщически прикрыв рот ладонью, подходит то к одному, то к другому футболисту сборной Перу, и активно им что-то объясняет. Счёт на табло — 1:1. При таком раскладе Колумбия отправлялась на чемпионат мира напрямую, а Перу — в стыки. После обращения Фалькао капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро обратился к партнёрам с призывом успокоиться и довести дело до ничьей. В последующие минуты перуанцы выстраивают линию в шесть защитников и начинают перепасовку. Колумбийцы даже не прессингуют. По стечению обстоятельств встреча заканчивается с тем же счётом.

Что говорил Фалькао

Возможно, никто бы и не обратил на этот эпизод особого внимания, если бы не Танкреди Палмери. В микст-зоне главных героев матча сразу обступили журналисты. Защитник сборной Перу Ренато Тапиа был откровенен:

«В последние пять минут колумбийцы подошли к нам и рассказали о раскладах в параллельных играх. Радамель сказал мне, что мы вместе проходим дальше с таким счётом. Таким образом, мы закончили игру так, как нам было нужно».

Подтвердил это и сам Фалькао:

«Мы знали, как проходят другие матчи, и играли, держа в уме турнирную таблицу. В определённый момент я попытался донести эту информацию до игроков сборной Перу».

А вот тренер перуанцев Рикардо Гарека на пресс-конференции всё отрицал:

«Нам нужна была победа, им тоже. Какая ещё договорённость? Это спекуляция. Хотя, конечно, мы старались успокоиться и довести дело до нужного результата».

Какие могут быть последствия

Главными пострадавшими стали чилийцы. Их сборная проиграла в последнем туре Бразилии, но даже такой результат обеспечивал им место на чемпионате мира при победе Колумбии над Перу. После слов Фалькао и Тапиа чилийские СМИ подняли волну возмущения. В многочисленных статьях подчёркивается, что поведение колумбийцев и перуанцев не соответствует правилам честной игры. Но никакой реакции от представителей ФИФА до сих пор не последовало.

«Наказание должно последовать, — уверен спортивный юрист Артём Пацев. — В кодексе ФИФА написано, что любое лицо, которое повлияло на исход матча способом, противоречащим спортивной этике, должно быть наказано отменой результата матча, штрафом минимум в 15 тыс. франков или запретом на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

Если игрок или официальное лицо влияет на результат матча согласно с параграфом 1, клуб или ассоциация, за которую играет футболист, может быть оштрафован. Также могут быть наложены санкции в виде отстранения от соревнований или лишения очков. В случае Колумбии и Перу обязательно должно быть проведено расследование. Фалькао и прочих игроков будут опрашивать, будут узнавать, кто согласился. Вероятно, к обеим командам будут применены санкции.

Что говорят компетентные органы

ФИФА и Федерация футбола Южной Америки пока молчат. Однако последствия для сборных Колумбии и Перу могут быть самыми серьёзными. В отличие от других похожих прецедентов, доказать умышленный сговор в этом случае легко — Фалькао и Тапиа открыто во всём признались. Потому вполне вероятно, что мы увидим Алексиса Санчеса и Артуро Видаля в России вновь.

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