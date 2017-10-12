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Президент ПСЖ подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ
Президент «ПСЖ» Нассер
Президент «ПСЖ» Нассер
Речь идёт о ЧМ-2018, ЧМ-2022, ЧМ-2026 и ЧМ-2030. Об этом сообщает ESPN FC.
Швейцарские федеральные прокуроры открыли дело в отношении президента «ПСЖ». Расследование касается взятки, предложенной бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Сам Вальке был допрошен в четверг, а его недвижимость во Франции, Греции, Италии и Испании подверглась обыску.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира—2014.