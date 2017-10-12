Президент ПСЖ подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

Источник: AP 2017

Речь идёт о ЧМ-2018, ЧМ-2022, ЧМ-2026 и ЧМ-2030. Об этом сообщает ESPN FC.

Швейцарские федеральные прокуроры открыли дело в отношении президента «ПСЖ». Расследование касается взятки, предложенной бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Сам Вальке был допрошен в четверг, а его недвижимость во Франции, Греции, Италии и Испании подверглась обыску.