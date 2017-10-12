Это фиаско, Брюс. Почему сборная США не попала на ЧМ-2018

Источник: Спорт-Экспресс

СЛАБЫЙ СТАРТ И СМЕНА ТРЕНЕРА.

На ЧМ-2014 американцы выступили достойно: обошли Португалию в группе и на равных сражались с бельгийцами в 1/8 финала. После этого успеха Юрген Клинсманн получил карт-бланш от местной федерации, но не сумел им воспользоваться. Проблемы начались уже через год после успеха в Бразилии — во время домашнего Золотого кубка КОНКАКАФ американцы проиграли Ямайке в полуфинале и Панаме в матче за третье место. Дальше все пошло еще хуже — в четвертом раунде квалификации к ЧМ-2018 команда Клинсманна уступила Гватемале 0:2. Четыре дня спустя американцы взяли убедительный реванш — 4:0 и заняли первое место в группе, но осадок остался.

Старт пятого раунда превратился в чистый кошмар — домашние 1:2 от Мексики и выездные 0:4 от Коста-Рики. После такого Клинсманна все-таки уволили, а его место заняла местная легенда — Брюс Арена.

ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ.

Новый тренер сумел преобразить американскую команду. Звездно-полосатые выдали четырехматчевую беспроигрышную серию в отборочном турнире и завоевали Золотой Кубок КОНКАКАФ. Однако кое-какие проблемы не решил даже Арена. Например, он так и не нашел оптимального сочетания защитников. Возможно, потому, что его нет в природе — почти все игроки обороны сборной США выступают в МЛС или мексиканском чемпионате. Есть еще Деандре Йедлин из «Ньюкасла», Тим Рим из «Фулхэма», Джефф Кэмерон из «Стока», но и они — не железобетон. В ключевом матче против Коста-Рики наошибалась именно пара Рим — Кэмерон. Из-под них Уренья забил два безответных гола. Так американцы потерпели первое поражение при Арене и заметно осложнили себе задачу выхода на ЧМ.

ХОУАРД НЕ ВЫРУЧАЕТ.

Да, ворота сборной США до сих пор защищает этот голкипер. Сейчас ему 38 лет, он выступает за «Колорадо Рэпидз» в МЛС и даже там не выглядит непробиваемым. В ключевых матчах квалификации Хоуард не совершал фатальных ошибок, но и совершенно не выручал. Те же костариканцы имели всего два хороших момента в сентябрьском матче, и оба реализовали.

При этом молодой альтернативы Хоуарду нет. На решающие матчи квалификации Арена вызвал еще двух вратарей — 33-летнего Брэда Гузана и 38-летнего Ника Римандо. Оба, как и Хоуард играют в МЛС.

НЕУДАЧИ НА ВЫЕЗДЕ.

У сборных США авторства Клинсманна и Арены есть одна общая черта — эти команды совершенно не умеют побеждать на выезде. В пятом раунде квалификации американцы провели 5 матчей на полях соперников и набрали в них всего 3 очка — трижды сыграли вничью. При этом все могло быть и хуже — во встрече с Гондурасом Вуд сравнял счет за 5 минут до конца основного времени.

Удивительно, но даже одной из причин домашней неудачи с Коста-Рикой Арена назвал… большое количество болельщиков соперника на трибунах стадиона в Нью-Йорке.

НАСТРОЙ СОПЕРНИКОВ.

Не подумайте, что Арена — это американский вариант Мирчи Луческу, но главный тренер сборной США жаловался не только на «выездные» трибуны в Нью-Йорке. Еще одной причиной поражений он назвал особый настрой команд из Центральной Америки на звездно-полосатых. По версии Арены, все это из-за новой миграционной политики Штатов.

— Многие в Центральной Америке очень рассержены из-за последних изменений. Матчи против сборной США становятся для местных национальных команд особенно значимыми — заявил Арена.

Стоит признать, эти слова не лишены смысла. Во время Золотого Кубка КОНКАКАФ игроки сборной Сальвадора так ожесточенно сражались с американцами, что… дважды пускали в ход зубы. Потерявший все шансы на попадание на ЧМ-2018 Тринидад и Тобаго в последнем туре выдал матч жизни против США, а мексиканцы и костариканцы не слишком-то сопротивлялись напору Гондураса и Панамы.

СЛИШКОМ МОЛОДОЙ ЛИДЕР.