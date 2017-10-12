Это фиаско, Брюс. Почему сборная США не попала на ЧМ-2018
«СЭ» разбирается в причинах провала команды Брюса Арены.
«СЭ» разбирается в причинах провала команды Брюса Арены.
СЛАБЫЙ СТАРТ И СМЕНА ТРЕНЕРА.
На ЧМ-2014 американцы выступили достойно: обошли Португалию в группе и на равных сражались с бельгийцами в 1/8 финала. После этого успеха Юрген Клинсманн получил
Старт пятого раунда превратился в чистый кошмар — домашние 1:2 от Мексики и выездные 0:4 от
ПРОБЛЕМЫ В ОБОРОНЕ.
Новый тренер сумел преобразить американскую команду.
ХОУАРД НЕ ВЫРУЧАЕТ.
Да, ворота сборной США до сих пор защищает этот голкипер. Сейчас ему 38 лет, он выступает за «Колорадо Рэпидз» в МЛС и даже там не выглядит непробиваемым. В ключевых матчах квалификации Хоуард не совершал фатальных ошибок, но и совершенно не выручал. Те же костариканцы имели всего два хороших момента в сентябрьском матче, и оба реализовали.
При этом молодой альтернативы Хоуарду нет. На решающие матчи квалификации Арена вызвал еще двух вратарей — 33-летнего Брэда Гузана и 38-летнего Ника Римандо. Оба, как и Хоуард играют в МЛС.
НЕУДАЧИ НА ВЫЕЗДЕ.
У сборных США авторства Клинсманна и Арены есть одна общая черта — эти команды совершенно не умеют побеждать на выезде. В пятом раунде квалификации американцы провели 5 матчей на полях соперников и набрали в них всего 3 очка — трижды сыграли вничью. При этом все могло быть и хуже — во встрече с Гондурасом Вуд сравнял счет за 5 минут до конца основного времени.
Удивительно, но даже одной из причин домашней неудачи с
НАСТРОЙ СОПЕРНИКОВ.
Не подумайте, что Арена — это американский вариант Мирчи Луческу, но главный тренер сборной США жаловался не только на «выездные» трибуны в
— Многие в Центральной Америке очень рассержены
Стоит признать, эти слова не лишены смысла. Во время Золотого Кубка КОНКАКАФ игроки сборной Сальвадора так ожесточенно сражались с американцами, что… дважды пускали в ход зубы. Потерявший все шансы на попадание на ЧМ-2018 Тринидад и Тобаго в последнем туре выдал матч жизни против США, а мексиканцы и костариканцы не
СЛИШКОМ МОЛОДОЙ ЛИДЕР.
Пожалуй, впервые за сборную США выступает футболист, который имеет все шансы вырасти в настоящую звезду мирового футбола. Речь о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Кристиане Пулишиче. 19-летний талант уже начал здорово помогать национальной команде — на его счету пять голов в пятом раунде квалификации, но тащить всех в одиночку, как это сделал Месси, у него пока не получается. Особенно это было заметно по ходу домашнего матча с