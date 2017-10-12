Все болельщики получат уведомление о статусе заявки на билеты на ЧМ-2018 до 16 ноября
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва,
Почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на чемпионат мира по футболу 2018 года по итогам первого этапа заявок.
Уточняется, что более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч — на матч открытия. При этом более 30% общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков.
Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершился 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. Продажи возобновятся 16 ноября.