Все болельщики получат уведомление о статусе заявки на билеты на ЧМ-2018 до 16 ноября

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

Почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на чемпионат мира по футболу 2018 года по итогам первого этапа заявок.

Уточняется, что более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч — на матч открытия. При этом более 30% общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков.