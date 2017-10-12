Международный спрос на билеты ЧМ-2018 превышает 30%, Германия и Бразилия в лидерах

Источник: РИА "Новости"

Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершился 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.

«Большинство заявок поданы российскими болельщиками, в то время как международный спрос составляет более 30%. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши», — говорится в релизе.