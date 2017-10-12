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16:23 (мск), источник: Р-Спорт

Международный спрос на билеты ЧМ-2018 превышает 30%, Германия и Бразилия в лидерах

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Международный спрос на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России превышает 30% от общего числа заявок, Германия, Бразилия и Аргентина входят в число лидеров среди стран, болельщики из которых подали заявки на приобретение билетов, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершился 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.

«Большинство заявок поданы российскими болельщиками, в то время как международный спрос составляет более 30%. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши», — говорится в релизе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

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