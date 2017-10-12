А ну-ка, дедушки! Какие ещё рекорды должен побить египетский суперветеран

Источник: AP 2017

Не зря Эссам Аль-Хадари тянул с уходом на пенсию. Теперь понятно, ради чего четырёхкратный чемпион Африки продолжал терзать измученный тренировками и матчами организм, в то время как ровесники давным-давно занялись чем-то менее хлопотным. Он просто не мог забросить перчатки в кладовку, так и не выступив на главном турнире планеты. Без ЧМ феноменальная карьера долгожителя № 1 египетского футбола вышла бы не то что неполноценной — слегка недосказанной. Ближайшим летом в России у 44-летнего вратаря будет возможность воплотить в жизнь заветную мечту (сожмём же кулачки за это!), а заодно — обновить пару «ветеранских» рекордов. И вот каких.

Старейший дебютант ЧМ

Дэвид Джеймс (Англия) — 39 лет 321 день.

Крайне неровно развивались взаимоотношения с родной сборной у Джеймса. Разные периоды в них были: томительного ожидания и пылкой любви, охлаждений и расставаний — всё как в жизни. Не один год Дэвид сидел «под» знаменитым тёзкой Симэном. Зато когда завоевал доверие тренерского штаба, сохранил его — редкий случай! — даже после вылета из АПЛ. С 1999 по 2007 год лишь один футболист вызывался в главную команду Англии из Чемпионшипа — Джеймс. Тем не менее свой первый «мир», 2006 года в Германии, он целиком провёл на «банке», глядя, как ловит мячи Робинсон.

Восстановлением позиций в стае «трёх львов», а в конечном итоге и дебютом на первенстве планеты Дэвид обязан Фабио Капелло. Итальянец не только вернул Джеймса в «национальную» рамку после почти трёхлетнего отсутствия, но и наделил символичным первым номером в сборной. Стартовый тур ЧМ-2010 Джеймс посмотрел зрителем, но уже со второго играл только он. С ветераном в тылу Англия разошлась «по нулям» с Алжиром, минимально обыграла Словению (1:0) и крупно уступила Германии (1:4). На этом международная карьера Дэвида и подошла к концу, но своё имя в историю он всё же успел вписать — как самый пожилой дебютант ЧМ. У Аль-Хадари есть шанс присвоить рекорду своё имя, обновив его более чем на пятилетку.

Старейший участник финальной стадии ЧМ

Фарид Мондрагон (Колумбия) — 43 года 3 дня.

Два колумбийский футболиста в истории (второй — Вальдеррама) участвовали в пяти отборочных циклах чемпионата мира и только один — Мондрагон — в шести. На турнир в соседнюю Бразилию Хосе Пекерман взял Фарида в значительной степени в знак признательности к заслугам. Но едва представилась такая возможность, позволил вратарю установить рекорд планетарного масштаба. Выйдя на замену против японцев в третьем туре, Мондрагон отобрал титул старейшего участника турнира у легендарного камерунского бомбардира Роже Милла. В этом статусе старый знакомый Валерия Непомнящего проходил два десятилетия — с памятного ЧМ-1994 в США.

Более Мондрагон за сборную не играл, но и за эту пятиминутку уважения был безмерно признателен аргентинскому Мистеру.

Старейший участник отборочного турнира ЧМ

Тейлор Макдональд (Американские Виргинские острова) — 46 лет 175 дней.

И ещё один ориентир для египетского «дедушки», если ему двух мировых рекордов вдруг окажется мало. На данный момент самым старым участником турнира (с учётом квалификационных раундов) является некто Тейлор Макдональд. Как, вы не слышали этого имени-фамилии? Ничего удивительного. Уроженец Тринидада и Тобаго, в 40 лет перешедший из любителей в профи, — более заурядную биографию сложно придумать. Но именно он в феврале 2004 года возглавил топ ветеранов Кубка мира. Последний раз за команду Американских Виргинских островов, против Сен-Китс и Невис, Тейлор сыграл в 46 лет 175 дней. Гости набросали сопернику четвёрку сухих мячей, но кому это интересно? В историю попали не они, а защитник Макдональд.

Будет немного жаль, если и это, единственное в жизни человека достижение, совсем скоро обесценится. С другой стороны, рекорды для того и существуют, чтобы их повторять и бить — иначе какой в них смысл?