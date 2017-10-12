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15:26 (мск), источник: ТАСС

Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018

ТАСС, 12 октября. На приобретение билетов на игры чемпионата мира 2018 года по футболу в России в Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило 3 496 204 заявки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: ТАСС

По информации ФИФА, 150 тыс. заявок было подано на приобретение билетов на матч открытия турнира, более 300 тыс. — на финал. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

Большинство заявок на билеты было подано россиянами — более 30%. В первую десятку вошли болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

Первый период первого этапа продаж завершился 12 октября, в течение которого зрители могли подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Так как количество заявок превысило число доступных мест, билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. На данный момент известны 23 команды, которые сыграют на турнире — сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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