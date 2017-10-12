Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018

Источник: ТАСС

По информации ФИФА, 150 тыс. заявок было подано на приобретение билетов на матч открытия турнира, более 300 тыс. — на финал. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

Большинство заявок на билеты было подано россиянами — более 30%. В первую десятку вошли болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

Первый период первого этапа продаж завершился 12 октября, в течение которого зрители могли подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Так как количество заявок превысило число доступных мест, билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года). Кроме того, после завершения четырех этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.