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13:52 (мск), источник: ТАСС

Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» после ЧМ могут перенести в один из городов области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Временные трибуны, которые установлены на Центральном стадионе Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, после проведения турнира могут быть перенесены в город Каменск-Уральский (Свердловская область). Таким образом, город может получить стадион на 10−12 тыс. мест, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10−12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня. При этом мы знаем, что есть порядка 15−18 тыс. болельщиков футбольного клуба “Урал”, и стадион вместимостью 23 тыс. мест будет востребован для футболистов», — отметил Рапопорт.

Ранее директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит высказал мнение, что с точки зрения внешнего вида временные трибуны выглядят необычно и странно, но «с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам».

На настоящий момент готовность стадиона, который получил название «Екатеринбург-Арена», составляет более 90%. Его вместимость — чуть более 35 тыс. зрителей. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. Арена будет сдана в эксплуатацию до конца 2017 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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