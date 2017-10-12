Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» после ЧМ могут перенести в один из городов области

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10−12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня. При этом мы знаем, что есть порядка 15−18 тыс. болельщиков футбольного клуба “Урал”, и стадион вместимостью 23 тыс. мест будет востребован для футболистов», — отметил Рапопорт.

Ранее директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит высказал мнение, что с точки зрения внешнего вида временные трибуны выглядят необычно и странно, но «с них открывается потрясающий вид на поле, ничего не помешает болельщикам».

На настоящий момент готовность стадиона, который получил название «Екатеринбург-Арена», составляет более 90%. Его вместимость — чуть более 35 тыс. зрителей. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей. Арена будет сдана в эксплуатацию до конца 2017 года.