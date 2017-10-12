Сборная Исландии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике

Сборная Исландии стала победителем европейской отборочной группы I, набрав 22 очка (7 побед и 1 ничья) в 10 матчах. В прошлом году исландцы впервые в истории выступили на чемпионате Европы и дошли на турнире до четвертьфинала, обыграв в 1/8 финала англичан (2:1).

«Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта. А еще нам в федерации, судя по всему, понадобится расширить штат», — рассказала Бьяртмарс (в прошлом — вратарь женского клуба «Викингур»).

По ее словам, представители федерации успели уже несколько раз побывать в России. Они довольны увиденным и уже выбрали базу для сборной — Геленджик. Как отметил исландский журнал Reykjav? k Grapevine, интерьеры официального отеля Международной федерации футбола (ФИФА) в Геленджике пышностью не уступают Валгалле — обители скандинавских богов. «Но ведь футбольные боги действительно достойны самого лучшего», — без лишней скромности пишут сотрудники журнала.

Сплотиться вокруг сборной

Исландия стала самой маленькой страной, когда-либо отбиравшейся на чемпионат мира. Население острова, лежащего в Северной Атлантике у самой границы Полярного круга, составляет всего 335 тысяч человек, но большинство из них — заядлые поклонники футбола.

Футбол является самым популярным видом спорта в стране. В любительских футбольных клубах Исландии больше 20 тысяч игроков, а поддерживать свою сборную на Евро во Франции отправились 27 тысяч человек — 8% населения. «Громовые хлопки» и боевой клич «Исландия крушит!» стали визитной карточкой исландских болельщиков во время Евро-2016.

«Конечно, футбол — это только спорт, но для нас как нации важно иметь что-то, вокруг чего мы можем сплотиться, гордясь достижениями страны. У Исландии одна из лучших футбольных сборных в мире, хватает и спортивных достижений в других областях. Это показывает, что хотя мы и маленькая страна, мы движемся вперед и добиваемся успехов», — заявил журналистам президент Исландии Гудни Йоханнессон, праздновавший выход сборной в финальный раунд турнира вместе с другими болельщиками на стадионе Лаугардалсвёллу в понедельник после победы над командой Косова (2:0).