Игрок сборной Перу Тапия признался, что обсуждал с Фалькао исход игры с колумбийцами

Матч заключительного тура группового этапа отборочного турнира в южноамериканской зоне между сборными Перу и Колумбии прошел 10 октября в Лиме и завершился со счетом 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время игры главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман подозвал капитана команды Фалькао и сообщил ему результаты параллельных матчей. Ничейный исход встречи устраивал сборные Колумбии и Перу, так что в конце игры футболисты обеих команд передавали мяч друг другу, не проявляя никакого желания атаковать.

«В последние пять минут колумбийцы подходили к нам, они знали, какая ситуация в других матчах. Поэтому мы управляли игрой так, как было нужно. Я говорил с Радамелем, который сказал, что обе наши команды квалифицируются (если результат не изменится), но это футбол, и мы играем, чтобы побеждать», — сказал в интервью телеканалу Panamericana Тапия, которого цитирует Франс Пресс.

Член тренерского штаба сборной Перу и экс-полузащитник английского «Ньюкасла» Нольберто Солано опроверг информацию о том, что между командами существовала какая-либо договоренность.

«Нам нужно было победить, им тоже. Какая договоренность? Это спекуляция. Очевидно, что в конце мы знали про другие результаты и говорили себе: «Надо немного успокоиться, мы не должны рисковать», — заявил Солано.