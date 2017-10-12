Игрок сборной Перу Тапия признался, что обсуждал с Фалькао исход игры с колумбийцами
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Матч заключительного тура группового этапа отборочного турнира в южноамериканской зоне между сборными Перу и Колумбии прошел 10 октября в Лиме и завершился со счетом 1:1. Ранее в СМИ сообщалось, что во время игры главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман подозвал капитана команды Фалькао и сообщил ему результаты параллельных матчей. Ничейный исход встречи устраивал сборные Колумбии и Перу, так что в конце игры футболисты обеих команд передавали мяч друг другу, не проявляя никакого желания атаковать.
«В последние пять минут колумбийцы подходили к нам, они знали, какая ситуация в других матчах. Поэтому мы управляли игрой так, как было нужно. Я говорил с Радамелем, который сказал, что обе наши команды квалифицируются (если результат не изменится), но это футбол, и мы играем, чтобы побеждать», — сказал в интервью телеканалу Panamericana Тапия, которого цитирует Франс Пресс.
Член тренерского штаба сборной Перу и
«Нам нужно было победить, им тоже. Какая договоренность? Это спекуляция. Очевидно, что в конце мы знали про другие результаты и говорили себе: «Надо немного успокоиться, мы не должны рисковать», — заявил Солано.
По итогам отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ напрямую на чемпионат мира, который пройдет в России, вышли сборные Бразилии (41 очко), Уругвая (31), Аргентины (28) и Колумбии (27). Занявшая пятое место команда Перу (26) в стыковых матчах за путевку на турнир сыграет в ноябре со сборной Новой Зеландии. Неудачниками квалификации стали сборные Чили (26), уступившая перуанцам по дополнительным показателям, Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12).