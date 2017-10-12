Глава ФФК: Тренерский штаб сборной продолжает работу по омоложению состава. Но, в целом, их работой не удовлетворен

В ряды сборной привлекаются Еркебулан Тунгышбай, Роман Муртазаев и Турысбек Бауыржан. Как вы могли сами видеть, за последние два матча Турысбек Бауыржан забил два гола на уровне взрослых команд. Это говорит о том, что резерв для национальной команды есть. Однако в целом, работу тренерского штаба сборной Казахстана на сегодняшний день считаю неудовлетворительной", — отметил Байшаков.