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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Глава ФФК: Тренерский штаб сборной продолжает работу по омоложению состава. Но, в целом, их работой не удовлетворен

Глава Федерации Футбола Казахстана (ФФК) Сеильда Байшаков дал оценку работе тренерского штаба национальной сборной на 15-й отчетной Конференции ФФК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

«Тренерский штаб сборной продолжает работу по омоложению состава.

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В ряды сборной привлекаются Еркебулан Тунгышбай, Роман Муртазаев и Турысбек Бауыржан. Как вы могли сами видеть, за последние два матча Турысбек Бауыржан забил два гола на уровне взрослых команд. Это говорит о том, что резерв для национальной команды есть. Однако в целом, работу тренерского штаба сборной Казахстана на сегодняшний день считаю неудовлетворительной", — отметил Байшаков.

Напомним, что сборная Казахстана по футболу не одержала ни одной победы в отборочном этапе чемпионата мира-2018, заняв последнее, шестое место в группе Е. В активе подопечных Александра Бородюка три набранных очка в десяти матчах.

Дебют не в счет. Сборная Казахстана показала худший результат в истории отборов ЧМ под эгидой УЕФА.

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