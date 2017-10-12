Виталий Кличко отказался от предложения мотивировать сборную Украины и пожалел

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«Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 9.10.2017, 21:45 Украина 0 Хорватия 2

Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль", — сказал Кличко.

9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко с 17 очками заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи. Один из болельщиков, присутствовавших на матче, умер.