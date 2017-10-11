Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанам заплатят за отказ взять ребенка в детсад - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Специалист описала легкий способ снизить вред от сладкого
Свиной, гонконгский или B. Какого гриппа ждать в этом сезоне
Президент Туркмении подарил Путину алабая
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
7 полезных осенних продуктов
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
18:49 (мск), источник: Р-Спорт

Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что чемпионат мира 2018 года в России станет для него последним в составе национальной сборной Аргентины по футболу.

Источник: Reuters
Читайте также
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль.

«Я постараюсь поехать в Россию, это будет моим последним выступлением (в сборной). Я это ясно понимаю», — сказал после матча Маскерано, которого цитирует L’Equipe.

Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года. 33-летний футболист провел за национальную команду 139 игр, в которых забил три мяча.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана Англии
Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Сборная РФ по баскетболу выбыла из первой десятки рейтинга ФИБА
Новости

Владимир Путин и его зоопарк

За 17 лет пребывания у власти Владимира Путина на посту президента, премьер-министра и снова президента ему делали много подарков, в том числе животными
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь