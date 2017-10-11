Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1.
Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль.
«Я постараюсь поехать в Россию, это будет моим последним выступлением (в сборной). Я это ясно понимаю», — сказал после матча Маскерано, которого цитирует L’Equipe.
Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года. 33-летний футболист провел за национальную команду 139 игр, в которых забил три мяча.