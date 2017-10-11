Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018

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Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль.

«Я постараюсь поехать в Россию, это будет моим последним выступлением (в сборной). Я это ясно понимаю», — сказал после матча Маскерано, которого цитирует L’Equipe.