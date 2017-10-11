16 звезд, которые, увы, не приедут на ЧМ-2018 в Россию

Источник: Reuters

Давид Алаба (Австрия)

По европейским меркам сборная Австрии — очень средняя команда. Единственный её звёздный футболист играет не на той позиции, чтобы тащить всех за собой. Четырёх голевых передач капитана Алабы не хватило даже для того, чтобы пробиться в стыки. Тем более австрийцы попали в очень сильную группу к Сербии, Уэльсу и Ирландии.

Рияд Марез (Алжир)

В своей группе алжирцы набрали всего одно очко, в первом же матче удержав ничью с Камеруном. Теперь у этой сборной длится серия из четырёх поражений. При этом Рияд Марез, которого очень хочет купить «Барселона», выглядел удивительно блёкло — вообще без голов. Такими темпами можно остаться в «Лестере» до конца карьеры.

Генрих Мхитарян (Армения)

На матче ЦСКА — «МЮ» мы увидели, как в России любят Генриха Мхитаряна. После игры фанаты ждали появления армянского полузащитника больше, чем Лукаку или Де Хеа. И, что приятно, футболист «МЮ» потратил чуть ли не час, чтобы со всеми сфотографироваться и раздать автографы. Армянской диаспоре в России точно будет не хватать Мхитаряна на чемпионате мира.

Источник: Чемпионат.com

Эдин Джеко и Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина)

Как ни старались боснийские топ-футболисты из «Ромы» и «Ювентуса», их сборная заняла только третье место в своей группе. Пьянич сделал 6 голевых передач, Джеко забил 5 голов, но этого оказалось слишком мало. Поражение от киприотов лишило нас возможности увидеть их в России в 2018 году.

Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон)

Лучший бомбардир в истории габонского футбола не смог забить ни в одном матче отбора. В этом сезоне Обамейянг в принципе играет не так ярко, как в прошлом, но в сборной вообще теряется на поле. Хотя на партнёров нападающему «Боруссии» нет смысла жаловаться: Марио Лемина из «Саутгемптона» или экс-ростовчанин Гуэлор Канга — вполне достойные футболисты для африканского отбора.

Наби Кейта (Гвинея)

Вряд ли вы вообще знаете хотя бы одного футболиста из сборной Гвинеи, кроме Наби Кейта. Может быть, вспомните ещё защитника Секу Конде, если вдруг болеете за пермский «Амкар». Так что вполне логично, что гвинейцы отобраться на чемпионат мира не смогли. Зато у самого Кейта всё в порядке — в 2018 году он перейдёт в «Ливерпуль» за € 52 млн.

Арьен Роббен (Нидерланды)

Роббен оставался последней настоящей звездой той самой сборной Нидерландов, игравшей в финале чемпионата мира. Пока Ван Перси и Снейдер доигрывают в Турции, 33-летний футболист пашет на фланге мюнхенской «Баварии». Кто, если не он, мог вчера вытащить родную сборную на второе место, забив семь мячей в ворота шведов? Но получилось всего два. ЧМ в России мог стать последним крупным турниром в международной карьере Роббена… Теперь он завершил карьеру в сборной, похоже, уступив своё место спартаковцу Квинси Промесу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.875% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BaGarsphUPC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-11T08:01:06+00:00">Окт 11 2017 в 1:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Марек Гамшик (Словакия)

Полузащитник «Наполи» стал единственным футболистом в своей сборной, который провёл все 10 матчей отборочного цикла. Усилий Гамшика — двух голов и трёх передач — хватило, чтобы словаки финишировали на втором месте. Но для попадания в стыки его команде не хватило очков — сборная Словакии стала худшей среди всех вторых команд Европы. Вот так звёздный футболист, забивавший в ворота Акинфеева на Евро, на мундиаль в Россию теперь не приедет.

Ян Облак (Словения)

Одного словенского голкипера, даже претендующего на «Золотой мяч», не хватило сборной, чтобы навязать борьбу англичанам и соседям из Словакии. Облак пропустил мало, всего семь мячей, но его команда катастрофически мало забивала. Как итог — только четвёртое место в группе.

Арда Туран (Турция)

Турок крайне редко играет в «Барселоне», но у себя дома точно ведёт себя как настоящая звезда. Например, Туран считает, что имеет право подраться с журналистом в самолёте сборной. За это предыдущий тренер турецкой команды его из состава исключил, а пришедший на его место Луческу лидера и капитана вернул. Правда, это не помогло экс-тренеру «Зенита» выйти на чемпионат мира.

Андрей Ярмоленко (Украина)

Этот сезон, пожалуй, можно назвать лучшим в карьере Ярмоленко благодаря удачному дебюту в дортмундской «Боруссии». В сборной Украины нападающий тоже, кажется, старался больше всех, забив половину её голов в отборе. Однако в решающем матче против хорватов он не смог вытащить свою команду в одиночку. Всё-таки пока Лука Модрич или Иван Перишич больше тянут на статус звезды, чем Ярмоленко.

Гарет Бэйл и Аарон Рэмси (Уэльс)

Помните, как сборная Уэльса возила нашу команду на Евро? Тем удивительнее, что с такими скоростями валлийцы не попали даже в стыковые матчи чемпионата мира. Уильямс, Ледли, Аллен, Хенесси — в этой команде много ярких футболистов и помимо двух звёзд из мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала». Жаль, что валлийцы в Россию не попали.

Алексис Санчес и Артуро Видаль (Чили)

Ещё одна топ-сборная, пролетевшая мимо чемпионата мира, — Чили. Южноамериканская команда покорила российских болельщиков ещё на Кубке конфедераций. Санчес и Видаль протащили чилийцев в финал турнира в этом году, но попасть в Россию снова не смогли, пропустив вперёд сборную Аргентины во главе с Месси. Печально, что заряд «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! » мы в следующем году не услышим.