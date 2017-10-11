Катастрофа Голландии. Как это все исправить

Источник: Спорт-Экспресс

Оранжевые не попали на второй крупный турнир подряд — вслед за Евро-2016 они не сыграют и на ЧМ-2018.

Скаут «Эвертона» Павел КУЧЕРОВ, получавший тренерское образование в Голландии и работавший в нескольких клубах из этой страны, рассказывает о причинах провала великой футбольной нации.

1. СИТУАЦИЯ С ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ.

— За последние несколько лет сменилось три тренера: Гус Хиддинк, Данни Блинд, Дик Адвокат. Это очень много. Перемены негативно сказались на футболистах, прежде всего, на их уверенности в успехе. В отбор Евро-2016 команда вступала под руководством Гуса Хиддинка. При этом было объявлено и даже прописано в контрактах, что один из его помощников, Данни Блинд, возглавит оранжевых после ухода Хиддинка. Это работает, когда есть результат и все хорошо. Но в современном футболе такие условия контракта — огромный риск и даже наивный шаг. Потому что если у Гуса получается, то он может захотеть поработать еще один цикл, а в случае провала, что и произошло, возникает вопрос — как может продолжать и даже пойти на повышение специалист из его штаба, который также несет ответственность за неудачу? Голландская федерация после ухода Хиддинка, соблюдая контракт, оставила Блинда у руля. Ситуация для старта у него была плохой — недоверие и пессимизм. К сожалению, Голландия пропустила Евро-2016, и вот теперь — ЧМ-2018. И это, если посмотреть изнутри, результат закономерный.

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2. МЕНТАЛЬНО СЛАБОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФУТБОЛИСТОВ.

— На ЧМ-2010 Голландия играла в финале, и это был расцвет того поколения — ван Перси, ван дер Варт, ван Бронкхорст, Матайсен, молодые Роббен и Снайдер. Эти исполнители отвечали самым современным требованиям мирового футбола. Но постепенно игроки стали заканчивать карьеру, и смена происходит очень болезненно. Уровень сборной пытались поддерживать Роббен и Снайдер, но сейчас пришли ребята, как я их называю, поколения бейсболок, космического уровня телефонов и наушников, у которых сам футбол — лишь средство заработать на все это. Голландия стала резко и больно падать. Мотивация игроков сменилась. Ван Бронкхорст, ван Боммел и ван Перси любили игру, она была им интересна как спорт. Выходили на поле с душой и сердцем, а сейчас генерация другая — как по уровню мастерства, так и, главное, по ментальности. В это трудно поверить, но в такой футбольно-уникальной стране стало меньше самого футбола.

Эти молодые ребята совсем не глупые, просто сменились приоритеты. Поколение Роббена и ван Нистелроя прошло другую школу, своим трудом достигло благополучия, не потеряв при этом ощущение спортивности. Те ребята росли с мячом, а деньги приходили вовремя, когда голова к этому готова. Сейчас все иначе. Молодые быстро получают огромные контракты, и голова занята не футболом, а тем, как потратить то, что дали. Люди элементарно оставляют себе меньше времени на совершенствование. Они играют в футбол не на поле, а на приставке. Прежнее поколение голландцев проводило одну тренировку с командой, потом оставалось работать индивидуально. У нынешнего нет такого желания прибавлять в мастерстве. Чтобы войти в число топ-футболистов, недостаточно одной тренировки в день. Невозможно стать лучшим, если ты работаешь только с командой. Почитайте, как трудились великие, как это делает Криштиану Роналду.

Человек так устроен, что выбирает более легкий путь. Проблема голландцев в том, что этот путь они и в большинстве своем и выбрали.

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3. ТАЛАНТЫ БЫСТРО ПРОДАЮТСЯ — И ТАК ЖЕ БЫСТРО ГАСНУТ.

— И все же голландский футбол остается хорошей фабрикой по воспитанию молодых игроков. Но любой мало-мальски талантливый футболист, с перспективой, тут же, в очень раннем возрасте попадает под один соблазн — клубу, менеджеру и ему самому с финансовой точки зрения очень выгоден быстрый трансфер.

Футболисты уезжают в богатые клубы Англии и Германии, а там просто не выдерживают конкуренцию. Процесс взросления прежнего поколения шел более плавно: ребята оставались в своих клубах до 23−25 лет, и только после этого, окрепнув, уезжали, уже будучи готовыми к конкуренции. Это были взрослые футболисты и мужики в ментальном плане.

Сейчас трансфер происходит в 18−20 лет, игроки трудоустраиваются в богатые клубы, где на контрактах под 90−100 человек, и в результате юноши просто становятся серой массой. В топ-команде никто не будет работать над развитием твоих творческих качеств. Там крутые ребята, которые должны показывать результат. Молодому в 18−20 лет нужно постоянно выходить на поле, а не сидеть на лавке.

Всегда привожу в пример Поля Погба. Француз в юношах попал в «МЮ», но в течение нескольких лет не мог выдерживать конкуренцию. В итоге уехал в Италию, где после нескольких лет другой фазы своей карьеры тот же «Юнайтед» купил его за 100 миллионов евро. Просто абсурд! Представьте, сколько таких молодых не смогли преодолеть этот период, не выдержав огромную конкуренцию?!

Что чаще всего происходит? Большие клубы покупают голландца, у того не получается, он начинает бегать по арендам, а сборная формируется демотивированными игроками, развитие которых затормозилось. В качестве примеров приведу Ридеваля и Фосу-Менса.

Психология богатых клубов простая — скупай молодых, а потом разбирайся. В итоге такие продажи выгодны командам, а сборная страдает. Голландия не имеет ни одной суперзвезды европейского футбола.

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4. НЕСОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС.

— Очевидно, что изменения должны происходить не только в формировании сборной, но и в подходе к трансферному рынку. Должен меняться и тренировочный процесс. В Голландии всегда было так — много работы с мячом, и не дай бог, если игроки перерабатывают в физподготовке.

В стране сейчас идет большая дискуссия на этот счет. В том же «Аяксе» в последние 4−5 лет в молодых возрастах процесс пошел — добавились в качестве вспомогательной работы легкая атлетика и даже дзюдо.