Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Украины отреагировал на невыход сборной на ЧМ в Росси
Секс сокращает жизнь
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана Англии
Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Катастрофа Голландии. Как это все исправить

Скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказывает о причинах провала великой футбольной нации.

Источник: Спорт-Экспресс

Оранжевые не попали на второй крупный турнир подряд — вслед за Евро-2016 они не сыграют и на ЧМ-2018.

Скаут «Эвертона» Павел КУЧЕРОВ, получавший тренерское образование в Голландии и работавший в нескольких клубах из этой страны, рассказывает о причинах провала великой футбольной нации.

Читайте также
Дик Адвокат: «Отборочный турнир Голландия проиграла еще до меня»

1. СИТУАЦИЯ С ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ.

— За последние несколько лет сменилось три тренера: Гус Хиддинк, Данни Блинд, Дик Адвокат. Это очень много. Перемены негативно сказались на футболистах, прежде всего, на их уверенности в успехе. В отбор Евро-2016 команда вступала под руководством Гуса Хиддинка. При этом было объявлено и даже прописано в контрактах, что один из его помощников, Данни Блинд, возглавит оранжевых после ухода Хиддинка. Это работает, когда есть результат и все хорошо. Но в современном футболе такие условия контракта — огромный риск и даже наивный шаг. Потому что если у Гуса получается, то он может захотеть поработать еще один цикл, а в случае провала, что и произошло, возникает вопрос — как может продолжать и даже пойти на повышение специалист из его штаба, который также несет ответственность за неудачу? Голландская федерация после ухода Хиддинка, соблюдая контракт, оставила Блинда у руля. Ситуация для старта у него была плохой — недоверие и пессимизм. К сожалению, Голландия пропустила Евро-2016, и вот теперь — ЧМ-2018. И это, если посмотреть изнутри, результат закономерный.

Читайте также
Голландского чуда не случилось

2. МЕНТАЛЬНО СЛАБОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФУТБОЛИСТОВ.

— На ЧМ-2010 Голландия играла в финале, и это был расцвет того поколения — ван Перси, ван дер Варт, ван Бронкхорст, Матайсен, молодые Роббен и Снайдер. Эти исполнители отвечали самым современным требованиям мирового футбола. Но постепенно игроки стали заканчивать карьеру, и смена происходит очень болезненно. Уровень сборной пытались поддерживать Роббен и Снайдер, но сейчас пришли ребята, как я их называю, поколения бейсболок, космического уровня телефонов и наушников, у которых сам футбол — лишь средство заработать на все это. Голландия стала резко и больно падать. Мотивация игроков сменилась. Ван Бронкхорст, ван Боммел и ван Перси любили игру, она была им интересна как спорт. Выходили на поле с душой и сердцем, а сейчас генерация другая — как по уровню мастерства, так и, главное, по ментальности. В это трудно поверить, но в такой футбольно-уникальной стране стало меньше самого футбола.

Эти молодые ребята совсем не глупые, просто сменились приоритеты. Поколение Роббена и ван Нистелроя прошло другую школу, своим трудом достигло благополучия, не потеряв при этом ощущение спортивности. Те ребята росли с мячом, а деньги приходили вовремя, когда голова к этому готова. Сейчас все иначе. Молодые быстро получают огромные контракты, и голова занята не футболом, а тем, как потратить то, что дали. Люди элементарно оставляют себе меньше времени на совершенствование. Они играют в футбол не на поле, а на приставке. Прежнее поколение голландцев проводило одну тренировку с командой, потом оставалось работать индивидуально. У нынешнего нет такого желания прибавлять в мастерстве. Чтобы войти в число топ-футболистов, недостаточно одной тренировки в день. Невозможно стать лучшим, если ты работаешь только с командой. Почитайте, как трудились великие, как это делает Криштиану Роналду.

Человек так устроен, что выбирает более легкий путь. Проблема голландцев в том, что этот путь они и в большинстве своем и выбрали.

Читайте также
Шведы смеются над Адвокатом, греки подсидели боснийцев

3. ТАЛАНТЫ БЫСТРО ПРОДАЮТСЯ — И ТАК ЖЕ БЫСТРО ГАСНУТ.

— И все же голландский футбол остается хорошей фабрикой по воспитанию молодых игроков. Но любой мало-мальски талантливый футболист, с перспективой, тут же, в очень раннем возрасте попадает под один соблазн — клубу, менеджеру и ему самому с финансовой точки зрения очень выгоден быстрый трансфер.

Футболисты уезжают в богатые клубы Англии и Германии, а там просто не выдерживают конкуренцию. Процесс взросления прежнего поколения шел более плавно: ребята оставались в своих клубах до 23−25 лет, и только после этого, окрепнув, уезжали, уже будучи готовыми к конкуренции. Это были взрослые футболисты и мужики в ментальном плане.

Сейчас трансфер происходит в 18−20 лет, игроки трудоустраиваются в богатые клубы, где на контрактах под 90−100 человек, и в результате юноши просто становятся серой массой. В топ-команде никто не будет работать над развитием твоих творческих качеств. Там крутые ребята, которые должны показывать результат. Молодому в 18−20 лет нужно постоянно выходить на поле, а не сидеть на лавке.

Всегда привожу в пример Поля Погба. Француз в юношах попал в «МЮ», но в течение нескольких лет не мог выдерживать конкуренцию. В итоге уехал в Италию, где после нескольких лет другой фазы своей карьеры тот же «Юнайтед» купил его за 100 миллионов евро. Просто абсурд! Представьте, сколько таких молодых не смогли преодолеть этот период, не выдержав огромную конкуренцию?!

Что чаще всего происходит? Большие клубы покупают голландца, у того не получается, он начинает бегать по арендам, а сборная формируется демотивированными игроками, развитие которых затормозилось. В качестве примеров приведу Ридеваля и Фосу-Менса.

Психология богатых клубов простая — скупай молодых, а потом разбирайся. В итоге такие продажи выгодны командам, а сборная страдает. Голландия не имеет ни одной суперзвезды европейского футбола.

Читайте также
Катастрофа голландского футбола. В чем причины

4. НЕСОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС.

— Очевидно, что изменения должны происходить не только в формировании сборной, но и в подходе к трансферному рынку. Должен меняться и тренировочный процесс. В Голландии всегда было так — много работы с мячом, и не дай бог, если игроки перерабатывают в физподготовке.

В стране сейчас идет большая дискуссия на этот счет. В том же «Аяксе» в последние 4−5 лет в молодых возрастах процесс пошел — добавились в качестве вспомогательной работы легкая атлетика и даже дзюдо.

Когда я учился на тренерских курсах в Голландии и иногда говорил о плюсах системы 4−4−2, это имело тяжелые последствия. Мог оказаться даже персоной нон-грата. Система 4−3−3 была неприкасаемой! Сейчас это уже не так, даже Гус высказывается за то, что можно не играть в три форварда, два из которых прилеплены к бровке. Надо знакомить футболистов с разными тактическими вариантами. Потому что когда молодой игрок уезжает в другой чемпионат, он попадает в иную систему и долго к ней адаптируется. Получается двойной отрицательный эффект — мало того, что человек еще юн и ему тяжело привыкнуть к команде, иному уровню требований, он еще и адаптируется к другой тактике. Подчеркну — совершенно новой тактике, которую он только начинает познавать.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана Англии
Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Германия и Франция проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь