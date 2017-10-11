Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цискаридзе о поднаготной балета: не ругают - можешь собирать вещи
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора на ЧМ-2018

Аргентина сходит с ума по своему герою, Чили страдает, а в США буквально уничтожают свою сборную.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку.

«В России будет Месси и Аргентина» — с таким заголовком вышел свежий номер общественно-политической аргентинской газеты Página12. Обложка просто замечательная: художник прекрасно поиграл словами. Небольшая подсказка: «Mesias» в переводе с испанского означает Иисус Христос. Понимаете, да?

Читайте также
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018

В принципе, в тексте Месси нахваливают ничуть не меньше: «Подвиг в долине Кито — дело рук Месси, который забил три гола и обеспечил своей команде поездку на мундиаль в Россию. Чемпион “Барселоны” сделал своё дело, и другие 10 игроков были нужны лишь для того, чтобы не позволить Эквадору поставить под сомнение победу Аргентины. А она стоит на фундаменте, который носит гордое имя: Лионель Месси».

Но не только это издание сравнило Месси с богом.

«Благодаря ему мы здесь. Истинный бог протянул нам руку на высоте Кито, а бог футбола подарил нам Месси. Он — единственная причина, по которой Аргентина едет в Россию. Сейчас время чтить его и мечтать о том, что он сможет сыграть на чемпионате мира», — пишет автор спортивной газеты Olé.

Заголовок статьи в том же Olé идеально дополняет её текст: в переводе он означает «На высоте богов». Если вдруг кто-то забыл или не знал, то столица Эквадора Кито расположена на высоте 2850 метров над уровнем моря.

Читайте также
Месси и другие футболисты сборной Аргентины спели в честь выхода на ЧМ-2018 в России

«Ночь номера 10» — с таким заголовком вышла статья о победе сборной Аргентины в газете La Capital. И в ней опять речь идёт лишь об одном человеке. Интересно, что почти во всех газетах не встречаются имена других игроков сборной Аргентины. Ощущение, что Месси играл в одиночку против 11. Впрочем, от правды это недалеко.

А вот чилийские издания полны боли и разочарования. Ещё бы, ведь успех был так близок, да и в выходе чилийской сборной на чемпионат мира никто не сомневался. Тем не менее никакой злости и обид — наоборот. «Спасибо за всё, парни» — с таким заголовком вышла статья в газете Las Ultimas Noticias.

«Жаль, но это так. Мы не едем на чемпионат мира. Лучшее поколение в истории чилийского футбола упустило свой шанс в последнем матче. Что нам делать? Разбирать свои ошибки, что ж ещё», — пишет автор издания.

Испанское авторитетное издание Marca довольно жёстко отзывается о невыходе Чили на чемпионат мира: «Некоторые называют это кармой, а кто-то — божественным правосудием. Дело в том, что Чили потребовала от ФИФА наказать сборную Боливии за то, что на поле вышел Нельсон Кабрера, который не имел права этого делать. По итогам Боливии было засчитано техническое поражение в матче с Чили. Но то же самое произошло и со сборной Перу — ведь Кабрера выходил на поле и в матче с перуанцами. Естественно, им тоже достались три очка. И именно они сыграли важную роль — Перу по итогам всех туров оказался выше Чили».

Читайте также
Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

Панамский канал отделил США от России: как американцев оставили без ЧМ.

Не меньший ажиотаж в прессе вызывает выход на чемпионат мира Панамы — им удалось это сделать впервые в истории. При этом мало кто пишет о том, что они молодцы и такое достижение — невероятно здорово для их страны. Большая часть изданий рассуждает о том, что победу им принёс гол-фантом. Судья засчитал удар Романа Торреса, но делать этого было нельзя. А такая ошибка стоила США путёвки на чемпионат мира.

Американские издания просто уничтожили свою сборную. «Международный позор, — пишет NBC Sports. — Для выхода в финальную часть чемпионата мира — 2018 нужно было всего одно очко, но вместо этого сборная США позорно проиграла сборной Тринидада и Тобаго».

«Мечте положен конец. Это никак нельзя описать. Задача же была предельно ясна — не проиграйте и всё, вы в деле. Но вместо этого они зачем-то решили усложнить себе жизнь и получили невыход на чемпионат мира», — пишет ESPN.

Даже французы остались недовольны игрой сборной Франции, несмотря на выход на турнир с первого места в группе. Победу над сборной Беларуси они называют «небольшой», а всю отборочную кампанию «непривлекательной». А «L’Equipe» поместила на обложку шапку «Да здравствует икра!».

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги наций УЕФА
РФПЛ: оставить как есть или сократить
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь