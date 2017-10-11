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16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист сборной Ирландии Уолтерс из-за травмы не сыграет в стыковых матчах ЧМ-2018

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Нападающий английского «Бернли» и сборной Ирландии по футболу Джонатан Уолтерс из-за травмы не поможет национальной команде в стыковых матчах отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, сообщает Sky Sports.

Во вторник завершился групповой этап европейской квалификации турнира. Напрямую в финальную часть ЧМ-2018 вышли победители девяти групп, а восемь лучших сборных из числа занявших вторые места в своих группах продолжат борьбу в стыковых матчах. Ирландцы заняли второе место в группе D.

Отмечается, что 34-летний Уолтерс, который не играет с середины августа, испытывает проблемы с коленом и проходит реабилитацию на клубной базе в Бернли. За последние 18 месяцев нападающему дважды делали операцию на травмированном колене.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут 9—11 ноября, ответные — 12—14 ноября.

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