Футболист сборной Ирландии Уолтерс из-за травмы не сыграет в стыковых матчах ЧМ-2018
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Во вторник завершился групповой этап европейской квалификации турнира. Напрямую в финальную часть ЧМ-2018 вышли победители девяти групп, а восемь лучших сборных из числа занявших вторые места в своих группах продолжат борьбу в стыковых матчах. Ирландцы заняли второе место в группе D.
Отмечается, что 34-летний Уолтерс, который не играет с середины августа, испытывает проблемы с коленом и проходит реабилитацию на клубной базе в Бернли. За последние 18 месяцев нападающему дважды делали операцию на травмированном колене.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут