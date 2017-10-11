Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты
По итогам групповых турниров лучшие футболисты планеты
КОГО БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ.
Сюжеты нынешней отборочной эпопеи сочиняли чрезвычайно талантливые драматурги. Можно даже сказать, божественно одаренные. Настолько витиевато и, вместе с тем, не выходя за грани реальности, удалось им заплести интриги, хитро запутать турнирные пути сильнейших команд и лучших игроков, естественным порядком взрастить и взлелеять густое многоцветие кульминаций и дождем пролить на зрителей тучи развязок. Для одних это был дождь слез, для других — шампанского, но равнодушных в любом случае не осталось: каждый сумел ощутить сопричастность к успехам и промахам, падениям и взлетам, каждому открылся хотя бы один сюрприз, подмигнула, улыбнувшись, хотя бы одна Фортуна. И даже избитые банальности в этих преломлениях футбольных судеб выглядели свежо и интересно.
А завершилось все ровно так, как душа просила. Большинство главных героев — то есть, крупнейших звезд мирового футбола — праздновали победу, хотя случились среди них и потери; обойтись без этого невозможно в принципе. И почти все передовые футбольные дружины продолжают поход за мировым Кубком — с единичными исключениями. Диких потрясений и невосполнимых утрат удалось избежать.
Да, многим из нас будет не хватать на российских стадионах вдохновенных чилийцев — и персонально Алексиса с Артуро. Да, цветовая гамма чемпионата чуть поблекнет от дефицита оранжевых оттенков, а наличие в палитре
КТО
В конце концов, могло быть хуже: чемпионат едва не упустил настоящие жемчужины. До последнего момента под вопросом оставались июньские планы Роналду и Месси, а для чемпионата это не просто упущение — настоящая беда, имиджевая прореха. Попытался навскидку, без справочников, вспомнить, когда еще на ЧМ не приезжали обладатели «Золотого мяча» нескольких предыдущих сезонов. Выудил из головы
Теперь же лучшие футболисты планеты рисковали прослыть лузерами вместе со своими командами, и опозориться лично, как «не обеспечившие результат» и не подтвердившие свой галактический статус. Не говоря уже о том, что для Криштиану и Лео подобный провал означал бы персональную трагедию, ведь ЧМ-2018, с немалой долей вероятности, — их последняя возможность завоевать Кубок мира. Они вполне могли распрощаться с этой мечтой досрочно.
Спасибо драматургам за то, что не стали подытоживать эту часть сценария обывательским «се ля ви», а придумали для нее красивый
И чемпионат мира теперь тоже обещает быть идеальным.
КОГО ОСОБЕННО ЖАЛЬ.
Голландцы же с чилийцами, как их ни жалей, на участие в нем не наиграли. Сборная Чили, очевидно, выработала ресурс, исчерпала себя. Вот уже много лет она не знала отпусков — и попросту выдохлась, износилась. Не случайно первый же матч после очередного жаркого лета она с треском проиграла на своем поле Парагваю — 0:3, а затем и Боливии. Высокогорье? Бразилия, Колумбия, Уругвай и Эквадор тоже столкнулись с этой боливийской напастью, однако очки набрали. Можно напомнить, что и годом ранее в сентябре чилийцы уступили парагвайцам и не справились дома с Боливией, а в октябре были разбиты Эквадором. Потом ничья с боливийцами превратилась в техническую победу, но
Голландцев, на мой взгляд, подкосил, как ни парадоксально это прозвучит, большой успех. Внезапный развал испанцев подарил им выдающуюся победу в стартовом матче ЧМ-2014, судейские просмотры — выигрыш у Мексики в первом раунде
НА КОГО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.
Неудача украинцев гнездится в другом заповеднике.
Случайно так произошло или можно привлекать к анализу конспирологические теории и искать в них тайные смыслы, но через сутки после Украины выбыла из борьбы и сборная США. Причем совсем уж удивительным образом: в последнем туре зоны стряслось «карибское восстание», по итогам которого в Россию приедут не американцы (а ведь им для этого надо было
Евгений ЗЫРЯНКИН.