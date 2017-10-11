Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018

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КОГО БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ.

Сюжеты нынешней отборочной эпопеи сочиняли чрезвычайно талантливые драматурги. Можно даже сказать, божественно одаренные. Настолько витиевато и, вместе с тем, не выходя за грани реальности, удалось им заплести интриги, хитро запутать турнирные пути сильнейших команд и лучших игроков, естественным порядком взрастить и взлелеять густое многоцветие кульминаций и дождем пролить на зрителей тучи развязок. Для одних это был дождь слез, для других — шампанского, но равнодушных в любом случае не осталось: каждый сумел ощутить сопричастность к успехам и промахам, падениям и взлетам, каждому открылся хотя бы один сюрприз, подмигнула, улыбнувшись, хотя бы одна Фортуна. И даже избитые банальности в этих преломлениях футбольных судеб выглядели свежо и интересно.

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А завершилось все ровно так, как душа просила. Большинство главных героев — то есть, крупнейших звезд мирового футбола — праздновали победу, хотя случились среди них и потери; обойтись без этого невозможно в принципе. И почти все передовые футбольные дружины продолжают поход за мировым Кубком — с единичными исключениями. Диких потрясений и невосполнимых утрат удалось избежать.

Да, многим из нас будет не хватать на российских стадионах вдохновенных чилийцев — и персонально Алексиса с Артуро. Да, цветовая гамма чемпионата чуть поблекнет от дефицита оранжевых оттенков, а наличие в палитре небесно-голубых пока еще не гарантировано. Конечно, жаль, что пролетели мимо июньского фестиваля в России Бэйл, Джеко, Хамшик, Роббен, два замечательных Андрея, Шевченко и Ярмоленко. Но таков удел всякого большого турнира — высыпать сквозь дырявое сито отбора вместе с песком и мусором отдельные драгоценные камушки.

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КТО ВСЕ-ТАКИ ДОЕХАЛ.

В конце концов, могло быть хуже: чемпионат едва не упустил настоящие жемчужины. До последнего момента под вопросом оставались июньские планы Роналду и Месси, а для чемпионата это не просто упущение — настоящая беда, имиджевая прореха. Попытался навскидку, без справочников, вспомнить, когда еще на ЧМ не приезжали обладатели «Золотого мяча» нескольких предыдущих сезонов. Выудил из головы один-единственный случай — Аргентина-78, куда не доехали ни Симонсен, ни Беккенбауэр, ни Кройф, ни Блохин. Но датчанин имел не больше шансов попасть туда, чем ныне габонец Обамеянг или армянин Мхитарян, а Кайзер Франц и Летучий Голландец сами отказались выступать за сборные.

Теперь же лучшие футболисты планеты рисковали прослыть лузерами вместе со своими командами, и опозориться лично, как «не обеспечившие результат» и не подтвердившие свой галактический статус. Не говоря уже о том, что для Криштиану и Лео подобный провал означал бы персональную трагедию, ведь ЧМ-2018, с немалой долей вероятности, — их последняя возможность завоевать Кубок мира. Они вполне могли распрощаться с этой мечтой досрочно.

Спасибо драматургам за то, что не стали подытоживать эту часть сценария обывательским «се ля ви», а придумали для нее красивый хэппи-энд с хет-триком Месси. Вдвойне красивый тем, что не нашлось в нем и места перебору — голевому рекорду Роналду. Если бы еще и португалец забил оба гола в сетку Швейцарии, обогнав Левандовского, это смотрелось бы слишком искусственно, гламурно и «няшно». Проще говоря, пошло. А без этой декоративной лепнины получилось идеально.

И чемпионат мира теперь тоже обещает быть идеальным.

КОГО ОСОБЕННО ЖАЛЬ.

Голландцы же с чилийцами, как их ни жалей, на участие в нем не наиграли. Сборная Чили, очевидно, выработала ресурс, исчерпала себя. Вот уже много лет она не знала отпусков — и попросту выдохлась, износилась. Не случайно первый же матч после очередного жаркого лета она с треском проиграла на своем поле Парагваю — 0:3, а затем и Боливии. Высокогорье? Бразилия, Колумбия, Уругвай и Эквадор тоже столкнулись с этой боливийской напастью, однако очки набрали. Можно напомнить, что и годом ранее в сентябре чилийцы уступили парагвайцам и не справились дома с Боливией, а в октябре были разбиты Эквадором. Потом ничья с боливийцами превратилась в техническую победу, но проблема-то никуда не делась: нынешним летом отдых от футбола Видаль, Санчес и компания опять потратили на крупный турнир. Вот и наелись большим футболом до отвала, израсходовали резервуары прочности.

Голландцев, на мой взгляд, подкосил, как ни парадоксально это прозвучит, большой успех. Внезапный развал испанцев подарил им выдающуюся победу в стартовом матче ЧМ-2014, судейские просмотры — выигрыш у Мексики в первом раунде плей-офф, коста-риканская скромность — место в полуфинале, бразильская прострация после 1:7 — простецкий утешительный финал. В действительности Голландия не играла тогда на уровне третьей команды мира, да и вообще практически не отличалась по качеству от самой себя образца Euro-2012, где заняла последнее место в группе. Медали застили ей глаза, дали такой приятный, сладостный повод обмануться в самооценке — и вот уже второй отборочный цикл она пожинает плоды этого самообмана да расхлебывает прокисшую кашу былого величия, подорванного запоздалой реконструкцией состава и командной игры. А случись ей в 2014-м вылететь пораньше да получить побольнее — от той же Мексики или Коста-Рики, глядишь, готовилась бы сейчас к поездке в Россию очаровательная и на многое способная команда, еще ярче, еще оранжевее прежней.

НА КОГО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.

Неудача украинцев гнездится в другом заповеднике. Во-первых, слишком бросается в глаза разница в мастерстве между Ярмоленко, Коноплянкой и остальными партнерами. Такие ситуации — не редкость, сборные Португалии и Аргентины тому наглядная иллюстрация, но их мегазвезды умеют и стремятся не только брать игру на себя, но и решать ее, когда не складываются общие усилия, в одиночку — чего, увы и ах, не хватает вожакам украинской команды. Не достает им и взаимопонимания друг с другом, поскольку они воспитаны в разных системах и философиях, кроме того, и играют на разных флангах, и в предыдущих версиях сборной почти не пересекались на поле. Немаловажен и тот факт, что долгие годы ключевые позиции в ведущих клубах страны занимали легионеры, а украинские сборники были у них, по сути, на подхвате. И выйти на передовые роли, занять командные посты им теперь нелегко — отвыкли, а то и не пробовали раньше. Получается замкнутый круг: они надеются на Ярмоленко, а тот надеется на них, хотя и в том, и в другом случае эти надежды безосновательны.

Случайно так произошло или можно привлекать к анализу конспирологические теории и искать в них тайные смыслы, но через сутки после Украины выбыла из борьбы и сборная США. Причем совсем уж удивительным образом: в последнем туре зоны стряслось «карибское восстание», по итогам которого в Россию приедут не американцы (а ведь им для этого надо было всего-то завершить вничью встречу с аутсайдером из Тринидада), а Панама, второй после Исландии дебютант ЧМ, а в стык с Австралией отправится Гондурас. До американской сборной нам теперь дела нет — хотя на прошлых турнирах она демонстрировала зрелый и зрелищный футбол и в России, несомненно, тоже была бы не на задворках внимания. А вот к панамцам, которые и четыре года назад до последнего претендовали на попадание в финальный турнир, следует присмотреться. Как знать, не выросла ли на другом краю земли вслед за Коста-Рикой еще одна любопытная и самобытная сборная?​