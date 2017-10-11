Кубок мира по футболу на два дня привезли в Ярославль

Источник: РИА "Новости"

«Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи мирового первенства, но у нас есть все шансы стать современной тренировочной базой для звездных команд, и сейчас на стадионах “Славнефть” и “Шинник” идут масштабные работы по реконструкции. Для нас достойно принять спортсменов — дело чести», — отметил, выступая на церемонии, губернатор региона Дмитрий Миронов, слова которого приводит пресс-служба администрации Ярославской области.

Как отметил тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Александр Побегалов, присутствие в Ярославле кубка немного «приглушит общую досаду, что игры чемпионата не пройдут в нашей области, и станет настоящим праздником и стимулом для развития регионального футбола».

Кубок мира на два дня будет выставлен в одном из городских торговых центров.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.