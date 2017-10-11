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14:28 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На ЧМ-2018 в Екатеринбурге сыграет одна из топовых сборных мира

Футбольным болельщикам предоставится возможность увидеть таких мировых звезд, как Криштиану Роналдо или Лионель Месси.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в жеребьевке группового этапа чемпионата мира по футболу стало понятно, что одна из топовых футбольных команд проведет матч в Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018, который состоится в с июня по июль 2018 года в России, передает в среду, 11 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

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По правилам жеребьевки в первую корзину (всего их четыре) попадают футбольные команды с высоким рейтингом FIFA плюс хозяева турнира — всего 8 футбольных сборных. Таким образом, в этой корзине оказались: Россия (как организатор турнира), Германия (1-е место в рейтинге ФИФА), Бразилия (2 место), Португалия (3 место), Аргентина (4 место), Бельгия (5 место), Польша (6 место) и Франция (7 место).

Точно известно, что сборная России не проведет в Екатеринбурге ни одного матча ЧМ-2018. Согласно групповому этапу, одна из команд большой семерки проведет в столице Урала игру в рамках 1/8 чемпионата.

Какая из этих команд проведет матч в Екатеринбурге, станет окончательно известно после жеребьевки, которая пройдет 1 декабря этого года в Москве. Всего в Екатеринбурге пройдет четыре игры в рамках ЧМ-2018: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.

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