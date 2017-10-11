На ЧМ-2018 в Екатеринбурге сыграет одна из топовых сборных мира
Футбольным болельщикам предоставится возможность увидеть таких мировых звезд, как Криштиану Роналдо или Лионель Месси.
Футбольным болельщикам предоставится возможность увидеть таких мировых звезд, как Криштиану Роналдо или Лионель Месси.
На сегодняшний день в жеребьевке группового этапа чемпионата мира по футболу стало понятно, что одна из топовых футбольных команд проведет матч в Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018, который состоится в с июня по июль 2018 года в России, передает в среду, 11 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
По правилам жеребьевки в первую корзину (всего их четыре) попадают футбольные команды с высоким рейтингом FIFA плюс хозяева турнира — всего 8 футбольных сборных. Таким образом, в этой корзине оказались: Россия (как организатор турнира), Германия (1-е место в рейтинге ФИФА), Бразилия (2 место), Португалия (3 место), Аргентина (4 место), Бельгия (5 место), Польша (6 место) и Франция (7 место).
Точно известно, что сборная России не проведет в Екатеринбурге ни одного матча ЧМ-2018. Согласно групповому этапу, одна из команд большой семерки проведет в столице Урала игру в рамках 1/8 чемпионата.
Какая из этих команд проведет матч в Екатеринбурге, станет окончательно известно после жеребьевки, которая пройдет 1 декабря этого года в Москве. Всего в Екатеринбурге пройдет четыре игры в рамках ЧМ-2018: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.