Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1.
Месси и другие футболисты сборной Аргентины спели в честь выхода на ЧМ-2018 в России
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль, который пройдет в России. Месси забил все три гола в ворота эквадорцев.
Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано на своей странице в Instagram разместил видео из раздевалки, на котором футболисты и тренеры исполняют песню и хлопают в ладоши.