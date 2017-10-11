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13:21 (мск), источник: Р-Спорт

Месси и другие футболисты сборной Аргентины спели в честь выхода на ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Футболисты сборной Аргентины, в том числе лидер команды Лионель Месси, отметили песней выход в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, которая пройдет в России.

Источник: Reuters

Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль, который пройдет в России. Месси забил все три гола в ворота эквадорцев.

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано на своей странице в Instagram разместил видео из раздевалки, на котором футболисты и тренеры исполняют песню и хлопают в ладоши.

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