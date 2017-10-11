Месси и другие футболисты сборной Аргентины спели в честь выхода на ЧМ-2018 в России

Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1 и гарантировали себе путевку на мундиаль, который пройдет в России. Месси забил все три гола в ворота эквадорцев.