Тренер сборной Чили по футболу Пицци заявил, что не собирается оставаться в команде

Команда Чили в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне во вторник уступила в гостях команде Бразилии со счетом 0:3. Сборная Чили набрала 26 очков в 18 играх и заняла шестое место в группе, которое не позволит команде выступить на мундиале.

«Что касается моего будущего, то, как я говорил на прошлой неделе, контракт (при таком исходе) заканчивается. Мне кажется, что, несмотря на то что решение остается за руководством федерации, мы должны поговорить о оценить то, чего они хотят для команды, постараться выбрать наилучший вариант. Я исключаю себя из списка таких вариантов. Это я выбирал игроков, тактику, и за все это я несу ответственность», — сказал Пицци, которого цитирует goal.com.