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12:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной Чили по футболу Пицци заявил, что не собирается оставаться в команде

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци заявил, что не намерен продолжать работу в команде после того, как чилийцы не сумели отобраться на чемпионат мира в России.

Источник: РИА "Новости"

Команда Чили в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне во вторник уступила в гостях команде Бразилии со счетом 0:3. Сборная Чили набрала 26 очков в 18 играх и заняла шестое место в группе, которое не позволит команде выступить на мундиале.

«Что касается моего будущего, то, как я говорил на прошлой неделе, контракт (при таком исходе) заканчивается. Мне кажется, что, несмотря на то что решение остается за руководством федерации, мы должны поговорить о оценить то, чего они хотят для команды, постараться выбрать наилучший вариант. Я исключаю себя из списка таких вариантов. Это я выбирал игроков, тактику, и за все это я несу ответственность», — сказал Пицци, которого цитирует goal.com.

Под руководством 49-летнего специалиста чилийцы победили на Кубке Америки в 2016 году. На Кубке конфедераций-2017 в России сборная Чили заняла второе место, уступив в финале немцам.

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