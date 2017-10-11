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12:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

Сборная Панамы обыграла команду Коста-Рики в матче североамериканской отборочной группы и вышла на чемпионат мира-2018. Арбитр встречи засчитал первый гол панамцев ошибочно. Видео появилось в Twitter-аккаунте Teletica Deportes‏.

Источник: AP 2017

Костариканцы вышли вперед на 36-й минуте матча. После углового в исполнении панамцев на 53-й минуте мяч попал в штангу, но линию ворот не пересек. Арбитр засчитал взятие ворот, гол записали на Габриэля Торреса. За две минуты до конца основного времени встречи Роман Торрес принес панамцам победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Панамы набрала 13 очков и финишировала на третьем месте в таблице североамериканской отборочной группы, опередив Гондурас по дополнительным показателям. Прямые путевки на ЧМ завоевали помимо панамцев завоевали мексиканцы и костариканцы. Гондурасцы сыграют с австралийцами в стыковых матчах. Команды США и Тринидада и Тобаго не смогли квалифицироваться на мундиаль.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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