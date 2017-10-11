Панама попала на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

Источник: AP 2017

Костариканцы вышли вперед на 36-й минуте матча. После углового в исполнении панамцев на 53-й минуте мяч попал в штангу, но линию ворот не пересек. Арбитр засчитал взятие ворот, гол записали на Габриэля Торреса. За две минуты до конца основного времени встречи Роман Торрес принес панамцам победу.

Сборная Панамы набрала 13 очков и финишировала на третьем месте в таблице североамериканской отборочной группы, опередив Гондурас по дополнительным показателям. Прямые путевки на ЧМ завоевали помимо панамцев завоевали мексиканцы и костариканцы. Гондурасцы сыграют с австралийцами в стыковых матчах. Команды США и Тринидада и Тобаго не смогли квалифицироваться на мундиаль.