Стал известен посев команд при жеребьевке стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018

Все команды-участницы стыковых матчей в зоне УЕФА определились после завершения группового этапа отбора на мундиаль в Европе во вторник.

Четыре путевки на мундиаль оспорят команды Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Согласно правилам ФИФА, сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября. Четыре команды с наивысшим рейтингом — Швейцария, Италия, Дания и Хорватия — попадут в число сеяных.