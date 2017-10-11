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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Стал известен посев команд при жеребьевке стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Сборные Швейцарии, Италии, Дании и Хорватии будут сеяными при жеребьевке стыковых матчей в европейской зоне за право выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Все команды-участницы стыковых матчей в зоне УЕФА определились после завершения группового этапа отбора на мундиаль в Европе во вторник.

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Четыре путевки на мундиаль оспорят команды Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Согласно правилам ФИФА, сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября. Четыре команды с наивысшим рейтингом — Швейцария, Италия, Дания и Хорватия — попадут в число сеяных.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут 9—11 ноября, ответные — 12—14 ноября.

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