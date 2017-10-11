Стал известен посев команд при жеребьевке стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
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Четыре путевки на мундиаль оспорят команды Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Согласно правилам ФИФА, сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября. Четыре команды с наивысшим рейтингом — Швейцария, Италия, Дания и Хорватия — попадут в число сеяных.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут