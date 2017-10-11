Колосков: Жаль, что украинцы не приедут на ЧМ-2018, никаких провокаций бы не было
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Групповой этап европейского квалификационного турнира завершился во вторник вечером. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.
«Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах.
«Отношения остаются, и было бы хорошо, если Украина приехала. Вместе с ней приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. В политическом плане это тоже было бы неплохо — попытка наладить контакт. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать. А были бы провокации, то пресекались бы в соответствии с законом. Но я убежден, что никаких провокаций бы не было», — продолжил он.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва,