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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Колосков: Жаль, что украинцы не приедут на ЧМ-2018, никаких провокаций бы не было

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Отсутствие сборной Украины по футболу на чемпионате мира 2018 года обидно, никаких провокаций бы не было, заявил агентству «Р-Спорт» почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Источник: AFP 2017

Групповой этап европейского квалификационного турнира завершился во вторник вечером. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.

«Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах. Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами. Но человеческие взаимоотношения, как мне кажется, остаются на прежнем уровне, а в футболе — в особенности. Знаю это по участию представителей обеих страны в конгрессах УЕФА и ФИФА», — сказал Колосков по телефону.

«Отношения остаются, и было бы хорошо, если Украина приехала. Вместе с ней приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. В политическом плане это тоже было бы неплохо — попытка наладить контакт. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать. А были бы провокации, то пресекались бы в соответствии с законом. Но я убежден, что никаких провокаций бы не было», — продолжил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

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