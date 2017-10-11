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11:30 (мск), источник: Р-Спорт

Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Драматичный отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года в южноамериканской зоне, завершившийся в ночь на среду, ознаменовался полным доминированием сборной Бразилии, игрой на нервах аргентинцев вместе с их капитаном Лионелем Месси, а также невыходом команды Чили.

Источник: Reuters

Согласно традиционному формату отборочного турнира в Южной Америке 10 сборных проводят групповой этап в два круга, и четыре лучшие команды напрямую выходят в финальную стадию мундиаля, а пятой команде предстоят межконтинетальные стыковые матчи. В этот раз ей стала сборная Перу, которая в ноябре теперь встретится с победителем зоны Океания — Новой Зеландией, уже приезжавшей в Россию на Кубок конфедераций. Двукратные победители Кубка Америки имеют возможность впервые с 1982 года выйти в финальную стадию чемпионата мира.

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Бразильцы первыми забронировали билеты в Россию.

Прошедший отборочный розыгрыш в Южной Америке получился крайне интересным, и всего за тур до его окончания команды со второго по седьмое места разделяли четыре очка, причем аргентинцы вместе с Месси перед решающим выездным матчем с лишившимися турнирных задач эквадорцами располагались на шестой строчке.

Лишь бразильцы еще в марте гарантировали себе поездку в Россию, став первой сборной отобравшейся на чемпионат мира. Естественно, пентакампеоны, в составе которых выступает мировая звезда Неймар, своим переходом из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро взорвавший летом трансферный рынок, с солидным отрывом стали победителями отбора.

Помимо Неймара российские болельщики теперь с нетерпением будут ждать и других звезд «селесао» — Марсело, Каземиро, Паулиньо, Фернандиньо, Фелиппе Коутиньо, Тиаго Силву, Филипе Луиса и других. Именно эти футболисты уже начали стараться «закрыть» поражение в полуфинале домашнего мундиаля от немцев (1:7). «У меня есть последняя миссия в футболе. На чемпионат мира 2018 года Бразилия возвращается. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», — в сентябре в подтверждении этих слов писал Марсело.

Неудивительно, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) начала активно использовать свой ранний выход на мундиаль. Так, по сообщениям Globo Esporte, единственная сборная, участвовавшая во всех финальных этапах мировых первенств, уже выбрала себе пятизвездочную гостиницу в Сочи, где будет базироваться во время турнира. Также по заверениям главы РФС Виталия Мутко, до турнира бразильцы должны провести товарищеский матч с российской командой.

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«Невыход аргентинцев стал бы безумием».

Если выход бразильцев ни у кого не вызвал какого-то удивления, то за неоднозначными выступлениями вице-чемпионов мира аргентинцев все наблюдали с особым вниманием. Показатели двукратных чемпионов мира в этом отборочном цикле до последнего тура можно было сравнить с кольцевой композицией в литературе — бездарный старт (два очках в трех матчах) и плохая концовка (шесть очков в пяти матчах).

Хотя все закончилось для финалистов прошлого чемпионата мира хорошо — в матче жизни с эквадорцами Месси взял все в свои руки, оформил хет-трик и напрямую вывел «альбиселесте» в Россию. Таким образом, аргентинцы спаслись от позора 1970 года, когда мундиаль проходил без них. Хотя трудно было бы представить турнир в России без Месси, Хавьера Маскерано, Гонсало Игуаина, Пауло Дибалы и других.

«Момент, когда мы держались подальше от журналистов, прошел, но это сблизило нас, теперь мы должны быть едины. Надеюсь, что так и будет, поскольку то, что произошло на чемпионате мира в Бразилии и Кубке Америки, было несправедливо, трудным получился и отборочный цикл. Поэтому мы должны наслаждаться моментом. Ведь невыход команды на чемпионат мира стал бы безумием», — заявил Месси после матча с эквадорцами.

Теперь аргентинцам стоит прислушаться к комментариям о России зенитовцев Эмануэля Мамманы, Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони, вызванных на последние отборочные матчи. По ходу этого отбора в сборной Аргентины поменялись три тренера. Херардо Мартино покинул пост после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки, в августе 2016 года его сменил Эдгардо Бауса, а уже 26 мая 2017 года команду возглавил известный по работе с «Севильей» Хорхе Сампаоли.

После встречи с эквадорцами Сампаоли рассыпался в комплиментах капитану своей команды. «К счастью, лучшим игроком в мире является аргентинец. Мы должны быть уверены, что не все зависит от Лео (Месси), но сегодня он продемонстрировал свои способности. Я сказал команде: «Месси не должен Аргентине чемпионат мира, скорее, футбольный мир должен чемпионат мира ему, и мы должны помочь ему туда попасть», — отметил он.

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Вместе с бразильцами и аргентинцами могут начинать выбирать базы в России также сборные Колумбии и Уругвая. Колумбийцы, победители Кубка Америки-2001, начали заявлять о себе, как о сильной сборной лишь в последнее время. Неслучайно лучшим показателем команды Хосе Пекермана является выход в четвертьфинал на ЧМ-2014. А российские болельщики могут готовиться к приезду Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Давида Оспины.

Выход двукратных чемпионов мира уругвайцев вместе с Фернандо Муслерой, Диего Годином, Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани в финальную часть также не вызвал особого удивления. За последние пять отборочных циклов сборной Уругвая не удалось выйти в решающую стадию лишь однажды — в 2006 году.

Главными же неудачниками отборочного турнира КОНМЕБОЛ стали победители двух последних розыгрышей Кубка Америки сборная Чили, которая лишь по дополнительным показателям уступила пятую строчку перуанцам. Конечно, российские зрители могли воочию наблюдать за Артуро Видалем и Алексисом Санчесом на Кубке конфедераций, но вот ярких чилийских болельщиков точно будет не хватать на празднике футбола летом 2018 года. Компанию чилийцам в когорте «неудачников» составили сборные Эквадора, Парагвая, Боливии и Венесуэлы.

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Панама, добро пожаловать; США будет смотреть со стороны.

В ночь на среду также завершился отборочный турнир зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который предсказуемо выиграли мексиканцы, матч с которыми на Кубке конфедераций еще долго будут припоминать вратарю сборной России Игорю Акинфееву. Второй стала удивившая всех на чемпионате мира-2014 сборная Коста-Рики, дошедшая в Бразилии до четвертьфинала.

Главной же сенсацией как минимум в масштабах своей зоны стал первый в истории выход команды Панамы в финальную часть чемпионата мира. Во время последнего матча с костариканцами (2:1) болельщики сборной Панамы на русском вывесили баннер: «Сборная… Наша мечта… Поехать на чемпионат мира», и мечта их осуществилась. Президент Панамы Хуан Карлос Варела по такому случаю даже объявил среду выходным днем по всей стране. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли.

А вот главным сюрпризом со знаком минус стал невыход сборной США, которая впервые с 1986 года пропустит мундиаль. Американская сборная заняла лишь пятое место, не пробившись даже в межконтинетальные стыки. Причем винить в таком результате сборная США может только себя — в последнем туре американцы проиграли уже потерявшей все шансы на выход сборной Тринидада и Тобаго (1:2).

«Конечно, мы разочарованы. Все было в наших руках сегодня. Никаких оправданий тому, что нам не удалось забить второй гол и добиться хотя бы ничьей, быть не может. Мы не должны пропускать чемпионат мира, я беру на себя ответственность», — сказал после матча тренер сборной США Брюс Арена.

В стыковых матчах сыграет команда Гондураса, которой будет противостоять сборная Австралии, ранее с трудом прошедшая сирийцев. Матчи пройдут 6 и 14 ноября.

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