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11:19 (мск), источник: ТАСС

Президент Панамы объявил в стране выходной в связи с выходом сборной на ЧМ-2018

ТАСС, 11 октября. Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил 11 октября в стране праздничным днем в связи с выходом национальной команды в финальный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В ночь на среду сборная Панамы на своем поле обыграла команду Коста-Рики (2:1), забив победный гол на 88-й минуте. Благодаря этой победе панамцы с 13 очками заняли третье место в таблице отборочного турнира в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ), что позволило команде напрямую выйти в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Панамы впервые сыграет на чемпионате мира по футболу.

«Голос народа был услышан. Празднуй этот исторический день, Панама. Объявляю 11 октября национальным праздничным днем. Спасибо команде, сегодня вы сотворили историю и исполнили мечту более 4 миллионов панамцев», — написал Варела.

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«Это исторический день для нашей страны. Завтра отдыхают все работники как государственного, так и частного сектора. Отменяются занятия в государственных и частных школах. Празднуйте этот день с семьей», — добавил президент.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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