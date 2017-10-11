Президент Панамы объявил в стране выходной в связи с выходом сборной на ЧМ-2018

В ночь на среду сборная Панамы на своем поле обыграла команду Коста-Рики (2:1), забив победный гол на 88-й минуте. Благодаря этой победе панамцы с 13 очками заняли третье место в таблице отборочного турнира в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ), что позволило команде напрямую выйти в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Панамы впервые сыграет на чемпионате мира по футболу.

«Голос народа был услышан. Празднуй этот исторический день, Панама. Объявляю 11 октября национальным праздничным днем. Спасибо команде, сегодня вы сотворили историю и исполнили мечту более 4 миллионов панамцев», — написал Варела.

«Это исторический день для нашей страны. Завтра отдыхают все работники как государственного, так и частного сектора. Отменяются занятия в государственных и частных школах. Празднуйте этот день с семьей», — добавил президент.