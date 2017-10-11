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10:18 (мск), источник: Р-Спорт

Месси заявил, что пропуск сборной Аргентины ЧМ-2018 в России стал бы безумием

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что непопадание команды на чемпионат мира 2018 года в России стало бы «безумием».

Источник: Reuters

Заключительная встреча отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне, состоявшаяся в Кито во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев, в составе которых Месси оформил хет-трик. У хозяев на первой минуте гол забил Ромарио Ибарра. Аргентинцы в 18 матчах отбора набрали 28 очков и заняли третье место в группе, пропустив вперед команды Бразилии (41) и Уругвая (31).

«Момент, когда мы держались подальше от журналистов, прошел, но это сблизило нас, теперь мы должны быть едины. Надеюсь, что так и будет, поскольку то, что произошло на чемпионате мира в Бразилии и Кубке Америки, было несправедливо, трудным получился и отборочный цикл. Поэтому мы должны наслаждаться моментом. Ведь невыход команды на чемпионат мира стал бы безумием», — сказал Месси, которого цитирует As.

«Я боялся, что мы останемся без чемпионата мира. И когда Эквадор забил гол, я хотел провалиться сквозь землю, в моей голове пронеслось множество мыслей. Мы сконцентрировались на том, чтобы выйти на чемпионат мира, Аргентина — одна из лучших команд мира, люди не должны страдать. Сейчас можно начать создавать сильную команду, которая поедет на чемпионат мира», — добавил он.

По его словам, в матче с эквадорцами ситуация осложнялась большой высотой, на которой находится стадион в Кито, а также быстро пропущенным голом. «К счастью, мы смогли быстро сравнять счет», — отметил Месси.

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