Месси заявил, что пропуск сборной Аргентины ЧМ-2018 в России стал бы безумием
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Заключительная встреча отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне, состоявшаяся в Кито во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев, в составе которых Месси оформил
«Момент, когда мы держались подальше от журналистов, прошел, но это сблизило нас, теперь мы должны быть едины. Надеюсь, что так и будет, поскольку то, что произошло на чемпионате мира в Бразилии и Кубке Америки, было несправедливо, трудным получился и отборочный цикл. Поэтому мы должны наслаждаться моментом. Ведь невыход команды на чемпионат мира стал бы безумием», — сказал Месси, которого цитирует As.
«Я боялся, что мы останемся без чемпионата мира. И когда Эквадор забил гол, я хотел провалиться сквозь землю, в моей голове пронеслось множество мыслей. Мы сконцентрировались на том, чтобы выйти на чемпионат мира, Аргентина — одна из лучших команд мира, люди не должны страдать. Сейчас можно начать создавать сильную команду, которая поедет на чемпионат мира», — добавил он.
По его словам, в матче с эквадорцами ситуация осложнялась большой высотой, на которой находится стадион в Кито, а также быстро пропущенным голом. «К счастью, мы смогли быстро сравнять счет», — отметил Месси.