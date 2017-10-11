Главный тренер: Сборная США опозорилась, не сумев попасть на ЧМ-2018

Сборная США проиграла команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Американская сборная впервые за 31 год не смогла пробиться на первенство мира, последний турнир, который пропустили американцы, прошел в 1986 году в Мексике.

«Мы очень разочарованы, это позор для нас. Мы не должны были пропускать чемпионат мира в России, я беру всю ответственность на себя. Сегодня все зависело от нас, но нам нет никаких оправданий, ведь мы не смогли забить второй мяч, чтобы получить одно очко за ничью», — сказал Арена.