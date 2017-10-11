Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России

В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований.

«Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели, если все идут рука об руку, то это гораздо лучше. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, вся команда боролась до конца, такая команда не могла пропустить турнир, благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх», — сказал Месси.