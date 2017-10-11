Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
СМИ, заявившее о смерти Хворостовского, назвало статью «проколом»
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
09:21 (мск), источник: ТАСС

Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России

ТАСС, 11 октября. Нынешний состав сборной Аргентины не мог пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Таким мнением после завершения отборочного турнира поделился капитан аргентинцев Лионель Месси, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Источник: Reuters

В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований.

Читайте также
Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси

Хет-триком в составе аргентинцев отметился Лионель Месси.

«Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели, если все идут рука об руку, то это гораздо лучше. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, вся команда боролась до конца, такая команда не могла пропустить турнир, благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх», — сказал Месси.

На своей официальной странице в Facebook Месси написал: «Вперед, Аргентина. Цель выполнена, до встречи в России на чемпионате мира — 2018».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

 Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ, Панама выступит в России
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Спорт-Экспресс
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь