Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси

Источник: Reuters

В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований, которая пройдет в России. Хет-триком в составе аргентинцев отметился Лионель Месси.

«Футбольный Кубок мира не мог остаться без Месси, ведь он — лучший футболист мира. Последний разговор в раздевалке заключался в том, чтобы объединиться и помочь Лео попасть на чемпионат мира, и Месси помог нам пройти квалификацию. Я очень рад быть с ним и командой рядом в такие моменты, игроки сборной оказались на должной высоте в сложной ситуации, но мы сделали важны шаг», — сказал Сампаоли.

Сампаоли, ранее тренировавший сборную Чили, прокомментировал отсутствие чилийцев в финальной части турнира. Сборная Чили заняла шестое место, уступив путевку в стыковые матчи команде Перу за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

«Я представляю лица Артуро Видаля, Аррангиса и Алексиса [Санчеса], которые явно расстроены. Они уже смогли повести Чили за собой, когда я работал, и я уверен, что они скоро преодолеют это, ведь у них очень много мужества, силы и индивидуальности», — добавил Сампаоли.