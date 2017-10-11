Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси
ТАСС, 11 октября. Чемпионат мира по футболу 2018 года не мог остаться без лучшего игрока мира, которым является капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Таким мнением на
ТАСС, 11 октября. Чемпионат мира по футболу 2018 года не мог остаться без лучшего игрока мира, которым является капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Таким мнением на
В ночь на среду сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований, которая пройдет в России.
«Футбольный Кубок мира не мог остаться без Месси, ведь он — лучший футболист мира. Последний разговор в раздевалке заключался в том, чтобы объединиться и помочь Лео попасть на чемпионат мира, и Месси помог нам пройти квалификацию. Я очень рад быть с ним и командой рядом в такие моменты, игроки сборной оказались на должной высоте в сложной ситуации, но мы сделали важны шаг», — сказал Сампаоли.
Сампаоли, ранее тренировавший сборную Чили, прокомментировал отсутствие чилийцев в финальной части турнира. Сборная Чили заняла шестое место, уступив путевку в стыковые матчи команде Перу за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
«Я представляю лица Артуро Видаля, Аррангиса и Алексиса [Санчеса], которые явно расстроены. Они уже смогли повести Чили за собой, когда я работал, и я уверен, что они скоро преодолеют это, ведь у них очень много мужества, силы и индивидуальности», — добавил Сампаоли.
На данный момент на мировое первенство пробились 23 сборные: Россия (как представитель страны-организатора), Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия,