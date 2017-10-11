Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турнире

ТАСС, 11 октября. Сборная США по футболу проиграла команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и не смогла выйти в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.