Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В РФ получило широкое распространение новое мошенничество с ОСАГО
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
09:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турнире

ТАСС, 11 октября. Сборная США по футболу проиграла команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и не смогла выйти в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Источник: Reuters

В составе сборной Тринидада и Тобаго голы забили Шэндон Винчестер (17) и Алвин Джонс (37). У американцев отличился Кристиан Пулишич (47).

Читайте также
Сборная США разгромила команду Панамы в отборочном матче ЧМ

В параллельных матчах команда Мексики на выезде уступила сборной Гондураса (2:3), а костариканцы в гостях потерпели поражение от сборной Панамы (1:2). В турнирной таблице американцы заняли пятое место. Итоговое положение команд: Мексика — 21 очко, Коста-Рика — 16, Панама — 13, Гондурас — 13, США — 12, Тринидад и Тобаго — 6.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) вышли команды Мексики, Коста-Рики и Панамы. Сборная Гондураса сыграет в стыковых матчах против команды Австралии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.

США
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Месси: Сборная Аргентины не могла пропустить ЧМ в России
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь