Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турнире

В составе сборной Тринидада и Тобаго голы забили Шэндон Винчестер (17) и Алвин Джонс (37). У американцев отличился Кристиан Пулишич (47).
В параллельных матчах команда Мексики на выезде уступила сборной Гондураса (2:3), а костариканцы в гостях потерпели поражение от сборной Панамы (1:2). В турнирной таблице американцы заняли пятое место. Итоговое положение команд: Мексика — 21 очко, Коста-Рика — 16, Панама — 13, Гондурас — 13, США — 12, Тринидад и Тобаго — 6.
Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) вышли команды Мексики, Коста-Рики и Панамы. Сборная Гондураса сыграет в стыковых матчах против команды Австралии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.