Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 года

Счет в матче на первой минуте открыл эквадорец Ромарио Ибарра, на что капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил хет-триком, отличившись на 12-й, 20-й и 62-й минуте. В турнирной таблице сборная Аргентины заняла третье место и завоевала прямую путевку на мировое первенство. Перед заключительным туром аргентинцы шли шестыми и могли не попасть в стыковые матчи.

Сборная Аргентины участвовала в самом первом чемпионате мира в 1930 году, где завоевала серебряные медали, проиграв в финале хозяевам турнира уругвайцам. Аргентинцы дважды становились чемпионами мира (1978, 1986), еще два раза выходили в финал соревнований (1990, 2014). Всего команда принимала участие в чемпионатах мира 15 раз. В активе сборной Аргентины 14 побед в Кубке Америки, победа в Кубке конфедераций — 1992 и два золота Олимпийских игр (2004, 2008).