Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
08:59 (мск), источник: ТАСС

Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в России

ТАСС, 11 октября. Сборная Уругвая одержала победу над командой Боливии со счетом 4:2 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и пробилась в финальную часть соревнований, которая пройдет в России.

Источник: РИА "Новости"

В составе уругвайцев забитыми мячами отметились Мартин Касерес (39-я минута), Эдинсон Кавани (42) и Луис Суарес (60, 76). Защитники сборной Уругвая Гастон Сильва и Диего Годин дважды забили в свои ворота.

Читайте также
Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 года

В параллельных матчах сборная Чили крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3), колумбийцы сыграли вничью с перуанцами (1:1), сборная Парагвая проиграла команде Венесуэлы (0:1). В турнирной таблице первое место заняла сборная Бразилии (41 очко), ранее обеспечившая себе участие на чемпионате мира, далее идут команды Уругвая (31), Аргентины (28), Колумбии (27), Перу (26), Чили (26), Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12). Команда Перу обошла чилийцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) вышли команды Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против команды Новой Зеландии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.

Читайте также
Врачи сборной Уругвая уверены, что Суаресу не нужна операция на колене

История выступления команд на ЧМ

Сборная Уругвая квалифицировалась в финальную часть турнира в 13 раз в истории, в последний раз сборная Уругвая не смогла пробиться на турнир в 2006 году. Команда дважды становилась чемпионом мира (1930, 1950), также сборная Уругвая трижды занимала четвертое место на турнире, три раза доходила до 1/8 финала и один раз стала четвертьфиналистом первенства.

Команда Колумбии дебютировала на чемпионатах мира на турнире 1962 года, где заняла последнее место в группе с командами СССР, Югославии и Уругвая. В следующий раз колумбийцы попали на ЧМ в 1990 году, тогда команда смогла дойти до 1/8 финала. Лучшим результатом сборной является выход в четвертьфинал на турнире 2014 года. Также сборная Колумбии является победителем Кубка Америки 2001 года.

Сборная Перу впервые приняла участие в чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где не смогла выйти из группы. Всего перуанцы играли на мировых первенствах четыре раза, в последний раз — в 1982 году. Команда Перу является двукратным победителем Кубка Америки.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

 Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь