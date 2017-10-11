Дик Адвокат: «Отборочный турнир Голландия проиграла еще до меня»

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Адвокат возглавил голландцев по ходу турнира и выиграл четыре матча из пяти — 5:0 с Люксембургом, 3:1 с Болгарией, 3:1 с Белоруссией и 2:0 со Швецией. Проиграла Голландия под руководством Адвоката только Франции (0:4). Команда заняла третье место в группе и не вышла на ЧМ-2018.

— Мы должны были обыгрывать французов. Я не ожидал, что Швеция победит Францию, — цитирует AD Адвоката. — Этот отборочный турнир был проигран еще до меня. Теперь футбольной федерации нужно привести дела в порядок. Директор Эрик Гудден приступает к работе в следующем месяце. Он должен наначить технического директора, который выберет тренера.