Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Сборные
10.10
Россия1
Иран1
Все события
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
01:58 (мск), источник: Р-Спорт

Роббен: ЧМ-2010 и ЧМ-2014 — лучшие воспоминания в сборной Нидерландов по футболу

Чемпионаты мира 2010 и 2014 годов являются лучшими воспоминаниями за время игры в составе сборной Нидерландов по футболу, заявил завершивший выступления за национальную команду полузащитник Арьен Роббен.

Источник: Reuters

Хавбек объявил о своем решении во вторник после заключительного матча отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года, в котором он забил два мяча в ворота сборной Швеции. Команда Нидерландов победила со счетом 2:0, но не смогла отобраться на мундиаль в Россию, заняв в группе третье место.

«Я всегда буду помнить чемпионаты мира 2010 и 2014 годов. Это мои лучшие воспоминания. Во время этих турниров мы сформировали настоящую команду», — цитирует 33-летнего Роббена агентство Франс Пресс.

На чемпионате мира 2010 года, который прошел в ЮАР, сборная Нидерландов проиграла в финале испанцам в дополнительное время — 0:1. На турнире 2014 года в Бразилии голландцы в матче за третье место разгромили хозяев мундиаля — 3:0.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Спорт-Экспресс
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь