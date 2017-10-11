Роббен: ЧМ-2010 и ЧМ-2014 — лучшие воспоминания в сборной Нидерландов по футболу

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Хавбек объявил о своем решении во вторник после заключительного матча отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года, в котором он забил два мяча в ворота сборной Швеции. Команда Нидерландов победила со счетом 2:0, но не смогла отобраться на мундиаль в Россию, заняв в группе третье место.

«Я всегда буду помнить чемпионаты мира 2010 и 2014 годов. Это мои лучшие воспоминания. Во время этих турниров мы сформировали настоящую команду», — цитирует 33-летнего Роббена агентство Франс Пресс.