Голландского чуда не случилось

Источник: Спорт-Экспресс

ГРУППА A

РОББЕН УШЕЛ

Голландия — Швеция 2:0 (2:0). Голы: Роббен, 15 — пенальти (1:0). Роббен, 40 (2:0).

Люксембург — Болгария 1:1 (1:0). Голы: Тилл, 3 (1:0). Чочев, 68 (1:1).

Франция — Белоруссия 2:1 (2:1). Голы: Гризманн, 27 (1:0). Жиру, 33 (2:0). Сарока, 44 (2:1).

Пока голландцы подсчитывали шансы на чудесную победу своей сборной, в соседней Бельгии решили подшутить над «оранжевыми» и запустили выдуманную новость о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте якобы предложил целую область Лимбург в обмен на Кевина де Брейне. За пределами Бельгии и Голландии многие приняли издевательскую шутку за чистую монету.

Никакого де Брейне, разумеется, «оранжевые» не получили, поэтому пришлось, как обычно, надеяться на Роббена. Тот не смог организовать семь голов в ворота шведов, но сделал все для того, чтобы его команда ушла на дно с музыкой. Еще до перерыва ветеран сделал дубль — сначала реализовал пенальти, назначенный Сергеем Карасевым за то, что Линделеф сыграл рукой в штрафной, а потом забил и с игры.

На большее Роббена не хватило. Шведы даже близко не подпустили хозяев к необходимой разнице и спокойно оформили путевку в «стыки». Сам автор дубля сразу после игры заявил об уходе из сборной.

Благодаря поражению скандинавов, французы сохранили бы за собой первое место при любом исходе игры с белорусами, но Гризманн и компания не стали расслабляться и добыли минимальную победу. Болгары же с огромным трудом ушли от поражения в Люксембурге.

ГРУППА B

РОНАЛДУ ЕДЕТ!

Португалия — Швейцария 2:0 (1:0). Голы: Джуру, 41 — в свои ворота (1:0). Андре Силва, 57 (2:0).

Латвия — Андорра 4:0 (2:0). Голы: Икауниекс, 12 (1:0). Шабала, 19 (2:0). Шабала, 59 (3:0). Тарасов, 63 (4:0).

Венгрия — Фарерские острова 1:0 (0:0). Голы: Беде, 81 (1:0).

Самый интересный матч вторника завершился без сенсаций — Криштиану Роналду и компания обыграли швейцарцев и добыли путевку в Россию, а альпийцам придется бороться в «стыках». Португальцы с первых минут принялись осаждать штрафную Зоммера, но вратарь раз за разом выручал гостей. Однако с ударом собственного защитника Джуру не совладал и он. Швейцарец так внимательно опекал Жоау Мариу и попутно приглядывал за Криштиану Роналду, что и сам не заметил, как срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга.

Во втором тайме статус преемника Роналду подтвердил Андре Силва. Форвард «Милана» забил девятый гол в десяти матчах квалификации и стал вторым бомбардиром в группе B. После Криштиану, разумеется.

В других матчах Латвия легко разобралась с Андоррой, а венгры неожиданно долго возились с Фарерами, но в итоге победили.

ГРУППА H

ЛУКАКУ И ФАЙЕРЫ

Греция — Гибралтар 4:0 (1:0). Голы: Торосидис, 32 (1:0). Митроглу, 61 (2:0). Митроглу, 63 (3:0). Янниотас, 78 (4:0).

Бельгия — Кипр 4:0 (1:0). Голы: Э. Азар, 12 (1:0). Т. Азар, 52 (2:0). Э. Азар, 63 — пенальти (3:0). Лукаку, 78 (4:0).

Эстония — Босния 1:2 (0:0). Голы: Хайрович, 48 (0:1). Антонов, 75 (1:1). Хайрович, 84 (1:2).

В последний день в группе H внезапно появилась еще одна заинтересованная сторона. Словаки со своими двенадцатью очками оказались худшей сборной из всех, которые заняли вторые места, но мизерный шанс попасть в стыки у них был. Для этого нужно было чтобы греки не выиграли дома у Гибралтара и отдали вторую строчку боснийцам. У тех показатели были еще хуже, чем у Словакии.

Однако и здесь чуда не случилось — Гибралтар честно сдерживал эллинов больше получаса, но потом рухнул под напором Торосидиса и Митроглу.

Заранее обеспечившие себе билеты в Россию бельгийцы напоследок разнесли Кипр. Островитян обижали два Азара — Эден и Торган и неутомимый Лукаку. Форвард забил 5 голов в трех последних матчах квалификации. А результативная серия нападающего в сборной и клубе продолжается уже 9 матчей. За это время он отличился 12 раз.