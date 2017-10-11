Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Сборные
10.10
Россия1
Иран1
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Белоруссия — четвертая сборная, которую Люксембург смог обойти в отборочной группе

Люксембург в четвертый раз в истории завершает выступления в отборчных группах крупных турнирах не на последнем месте.

Сыграв вничью в заключительном туре с Болгарией (1:1), люксембуржцы обошли в турнирной таблице Белоруссию с шестью очками (победа и три ничьи) против пяти.

Ранее люксембуржцы смогли финишировать на предпоследнем месте в отборе Евро-1996 (10 очков против 2 у Мальты), ЧМ-2010 (5 очков против 3 у Молдавии) и Евро-2016 (по 4 очка с Македонией, преимущество в личных встречах).

Кроме того, в отборочном турнире Евро-1964, когда не разыгрывался групповой турнир, люксембуржцы сперва обыграли Голландию (1:1, 2:1), а в ¼ финала только в дополнительном третьем матче уступили Дании (3:3, 2:2, 0:1).

Люксембург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь