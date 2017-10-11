Белоруссия — четвертая сборная, которую Люксембург смог обойти в отборочной группе

Сыграв вничью в заключительном туре с Болгарией (1:1), люксембуржцы обошли в турнирной таблице Белоруссию с шестью очками (победа и три ничьи) против пяти.

Ранее люксембуржцы смогли финишировать на предпоследнем месте в отборе Евро-1996 (10 очков против 2 у Мальты), ЧМ-2010 (5 очков против 3 у Молдавии) и Евро-2016 (по 4 очка с Македонией, преимущество в личных встречах).