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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен объявил о решении завершить карьеру в сборной Нидерландах, сообщает интернет-издание Goal.

Источник: Reuters

Об этом 33-летний футболист сообщил после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Швеции (2:0). Несмотря на победу, оранжевые заняли третье место в группе и не попали на ЧМ в Россию.

Роббен дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. В составе национальной команды вингер провёл 96 матчей и забил 37 голов.

Роббен делит четвёртое место с Деннисом Бергкампом в списке лучших бомбардиром в истории сборной Нидерландов.

Футболист становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004 и чемпионата мира — 2014, а также серебряным призёром чемпионата мира — 2010.

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