Роналду едет в Россию. Как Португалия обошла швейцарцев

Источник: Советский спорт

ВИЗА В РОССИЮ

В день решающего матча португальская газета A Bola вышла с яркой обложкой: сборная Португалии на фоне храма Василия Блаженного. Подпись гласила: «Победа — это виза, которой не хватает в паспорте сборной». Чуть выше расположилась фраза на русском: «Добро пожаловать в Россия». Да, небольшая ошибка в переводе. Но посыл очевиден. Перед матчем со Швейцарией все уверены — португальцы выйдут на чемпионат мира с первого места.

Да и как не выйти, когда во вторник отмечает 63-летие главный тренер команды Фернанду Сантуш. Один из творцов золотых медалей на Евро-2016 по понятным причинам праздновать не спешит. Но с удовольствием принимает поздравления, например, от болельщиков. Несколько десятков человек, собравшихся у отеля команды, спели «с днем рождения», когда Сантуш с игроками выезжал на стадион «да Луш».

РОНАЛДУ: ЛИДЕР И КУМИР

Глупо отрицать, что результаты команды во многом зависят от одного единственного футболиста — Криштиану Роналду. В этом отборочном цикле капитан сыграл в восьми матчах, забил в них 15 голов (50 процентов от общего числа мячей сборной) и сделал три результативных передачи. Как тут не вспомнить, что именно Роналду вытащил португальцев на ЧМ-2014. Тогда в матче плей-офф с Швецией Криштиану обошел самого Ибрагимовича — португалец оформил хет-трик, а шведа хватило только на дубль.

Нынешний соперник Португалии тоже непростой, победная серия швейцарцев насчитывает 8 матчей. Интересен и другой факт, точнее, забавен. Чуть ли не вся швейцарская команда боготворит Роналду. Особенно выделяется бомбардир «Бенфики» и сборной Харис Сеферович. Когда нападающему было 17 лет, он обвешивал свою комнату постерами португальца и мечтал построить такую же звездную карьеру.

Еще одним поклонником Криштиану является Гранит Джака. «Роналду за полсекунды решает игру, он просто убойно действует в штрафной и его невероятно сложно сдержать. Если дадим Криштиану шанс, он забьет. Это лидер сборной, хотя в команде есть и другие хорошие футболисты, — говорил Джака в интервью официальному сайту ФИФА. А вот вратарь швейцарцев Янн Зоммер порассуждал на тему, кого бы пригласил в свою менхенгладбахскую «Боруссию»: «Если бы мог выбрать игрока бесплатно, то им стал Роналду. Он умеет вообще все».

Вот такие восхищенные швейцарцы вышли на поле стадиона «да Луж». Сантуш, по сравнению с матчем в Андорре, состав немного подкорректировал. Убрал из обороны Луиша Нету, заменив его на Жозе Фонте. Сделал две замены в центре полузащиты — вместо Данило и Желсона появились Виллиам Карвалью и Жоау Моутинью. И конечно же в основу вернулся Роналду.

Первый тайм прошел для португальцев в мучениях. Швейцарцы спокойно сели в оборону и удерживали ничью — это ведь сопернику нужно побеждать во что бы то ни стало. Креатива в средней линии Португалии как не было, так и нет. Левый фланг просто исчез, так как хуже позиции для Жоау Мариу придумать сложно. Справа очень старался точно навешивать Седрик, но все шесть попыток оказались неудачными. Лишь Бернарду Силва старался удивить соперника нестандартными ходами. В итоге в концовке первого тайма Португалия открыла счет. Забил Джуру. В свои ворота.

ВОЛШЕБНИК СИЛВА

Вторая половина матча прошла куда веселее первой. Швейцарцам пришлось выбираться из панциря и атаковать. Все-таки в плей-офф играть никому не хочется.

В этой встрече удивительную статистику показывал Роналду. Футболист, пробивший по воротам 67 раз за восемь предыдущих матчей, не нанес ни одного удара до 50-й минуты. Швейцарцам и правда удавалось его закрывать, но только до пропущенного гола. Вв этой игре капитан так и не забил свой мяч. А ведь Швейцария могла стать 35-й страной в списке жертв Криштиану (России, например, он забивал трижды).

Зато забил Андре Силва, самый талантливый «девятый» номер Португалии за последнее десятилетие. Гол сделал все тот же волшебник Бернарду Силва, которого справедливо можно назвать одним из лучших в этой встрече.

А что швейцарцы? Бомбардир сборной и «Бенфики» Харис Сеферович, привычный к газону стадиона «Да Луш», нанес 0 ударов в створ ворот Патрисиу. И вдобавок проиграл все единоборства защитникам португальцев. С таким унылым форвардом Швейцарии не на что было надеяться. Португалия спокойно довела дело до победы.