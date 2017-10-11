Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

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В рейтинге команд, занявших вторые места в отборочных группах европейской зоны квалификации ЧМ-2018, словаки оказались последними, набрав 12 очков. В данной таблице не учитываются результаты матчей с командами, которые заняли в группах последние места. Таким образом, в стыковых матчах сыграют сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Эти команды будут разбиты на две корзины («сеяные» и «несеяные») согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), 17 октября в Цюрихе будет проведена жеребьевка стыковых матчей, которые пройдут 9−11 и 12—14 ноября .

В настоящий момент девять европейских команд из 13 пробились на чемпионат мира 2018 года, заняв в своих группах первые места и получив прямые путевки на турнир. Ими стали команды Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии и Исландии. Всего же на чемпионат мира пробились 19 команд, также это сборные Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Коста-Рики, Египта и команда России как хозяйка соревнований.