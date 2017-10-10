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Швеция0
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Венгрия1
Фарерские острова0
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Латвия4
Андорра0
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Португалия2
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00:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболу

ТАСС, 10 октября. Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии со счетом 2:0 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальную стадию соревнований, которая пройдет в России.

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 41-й минуте в свои ворота забил защитник швейцарцев Йоан Джуру. В параллельных матчах группы B сборная Венгрии обыграла команду Фарерских островов (1:0), а сборная Латвии оказалась сильнее команды Андорры — 4:0.

В турнирной таблице первое место с 27 очками заняла сборная Португалии и напрямую пробилась на чемпионат мира, швейцарцы, уступив португальцам за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, стали вторыми, они сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Венгрии (11), Фарерских островов (10), Латвии (7) и Андорры (4).

Сборная Португалии дебютировала на чемпионатах мира на турнире 1966 года, где смогла занять третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду СССР. Для обеих сборных эти результаты являются лучшими на мировых первенствах. В следующий раз португальцы играли на чемпионате мира в 1986 году, а в 2006-м снова дошли до полуфинала, но в матче за третье место проиграли команде Германии. На последнем чемпионате мира португальцы не вышли из группы, где их соперниками были команды Германии, США и Ганы.

Кроме того, команда Португалии в прошлом году впервые выиграла чемпионат Европы, а летом 2017-го сыграла на Кубке конфедераций в России, где заняла третье место. Также в активе португальцев одно серебро (2004) и три бронзы (1984, 2000, 2012) чемпионатов Европы.

Сборная Португалии стала 18-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове- на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Португалия 2:0
Первый тайм: 1:0
Швейцария
10.10.2017, 21:45 Отборочный турнир: Группа B Estadio da Luz
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Владимир Петкович
Голы
41′ Йоан Джуру  
57′ Андре Силва 9
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Пепе 3
Жозе Фонти 6
Бернарду Силва 10
Жоау Моутинью 8
Виллиам Карвалью 14
Криштиану Роналду (к) 7
45+1′ 68′ Элизеу 19
Виторину Габриэл Антунеш 5
90′ Жоау Мариу 10
Данилу Перейра 13
75′ Андре Силва 9
Андре Гомиш 15
1 Янн Зоммер
2 Штефан Лихтштайнер (к)
13 Рикардо Родригес
20 Йоан Джуру
22 Фабиан Шер
10 Гранит Джака
23 Джердан Шачири
9 Харис Сеферович
8 Ремо Фройлер 45′ 27′
17 Денис Закария 69′
15 Блерим Джемаили 66′
14 Стивен Цубер
18 Адмир Мехмеди 66′
7 Брель Эмболо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
3 Угловые 3
15 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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