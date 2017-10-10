Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира 2018 года по футболу

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 41-й минуте в свои ворота забил защитник швейцарцев Йоан Джуру. В параллельных матчах группы B сборная Венгрии обыграла команду Фарерских островов (1:0), а сборная Латвии оказалась сильнее команды Андорры — 4:0.

В турнирной таблице первое место с 27 очками заняла сборная Португалии и напрямую пробилась на чемпионат мира, швейцарцы, уступив португальцам за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, стали вторыми, они сыграют в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут команды Венгрии (11), Фарерских островов (10), Латвии (7) и Андорры (4).

Сборная Португалии дебютировала на чемпионатах мира на турнире 1966 года, где смогла занять третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду СССР. Для обеих сборных эти результаты являются лучшими на мировых первенствах. В следующий раз португальцы играли на чемпионате мира в 1986 году, а в 2006-м снова дошли до полуфинала, но в матче за третье место проиграли команде Германии. На последнем чемпионате мира португальцы не вышли из группы, где их соперниками были команды Германии, США и Ганы.

Кроме того, команда Португалии в прошлом году впервые выиграла чемпионат Европы, а летом 2017-го сыграла на Кубке конфедераций в России, где заняла третье место. Также в активе португальцев одно серебро (2004) и три бронзы (1984, 2000, 2012) чемпионатов Европы.